Volley A2 femminile, dominio Bartoccini nel primo test stagionale

Una Bartoccini Fortinfissi Perugia in gran spolvero lancia subito ottimi segnali nel primo test amichevole giocato contro la Consolini Volley San Giovanni in Marignano nel pomeriggio di sabato 9 settembre. Al Palabarton le ragazze di coach Giovi conquistano tutti i quattro set giocati con i punteggi di 25-19, 25-14, 25-17 e 15-10. Le Black Angels mostrano subito ottime trame di gioco: bene il muro-difesa e l’attacco, ma sono ancora ampi i margini di miglioramento e non poteva essere il contrario dopo 3 settimane di lavoro con un gruppo profondamente rinnovato. In doppia cifra Traballi (19), Kosareva (13) e Viscioni (15). Ben 14 i muri perugini. Prossimo allenamento congiunto in casa di Roma Volley al PalaTiziano il prossimo 12 settembre.

CRONACA

Giovi manda inizialmente in campo la diagonale Ricci-Viscioni, con Kosareva e Traballi in banda e il duo Bartolini e Cogliandro al centro. Il libero è Sirressi. La Bartoccini parte subito bene con un muro e arriva agilmente al 5-2 sfruttando anche qualche imprecisione delle ospiti che riescono però ad arrivare immediatamente al pareggio (5-5). Primo vantaggio della Consolini sul 6-7. Le ragazze di Giovi si riportano avanti sul 10-7, ma si procede sempre sul filo dell’equilibrio. A metà set è 13-11 con il punto di Traballi. Il muro di Viscioni segna il 18-16 e la Bartoccini spezza l’equilibrio. Intanto Princess fa il suo ingresso in battuta. Time out della Consolini sul 22-17. Il match point perugino arriva sul 24-19: l’ultimo punto lo chiude Bartolini con uno smash (25-19).

Nessun cambio ad inizio di secondo parziale. La Bartoccini riparte subito a mille e si porta sul 4-1. La Consolini prova ricucire lo strappo, ma le ragazze di casa mantengono una certa distanza di sicurezza. Si arriva così a metà set sul punteggio di 13-9 per Sirressi e compagne. Cogliandro a muro giganteggia e alla Bartoccini riesce tutto abbastanza bene. Kosareva segna il punto del 15-10. Si va al time out sul 19-12. Il muro di Bartolini aumenta il distacco e si arriva senza problemi sul 24-14. A chiudere il secondo set è Kosareva (25-14).

Nel terzo set fa il suo ingresso in campo Princess. Traballi sale subito in cattedra e si va sul 4-1. Le Balck Angels sono in controllo, ma la cosa più importante è che sono su ogni pallone con ottime difese e contrattacchi. La Consolini non ci sta però a ripetere i precedenti set e giunge al 6 pari. Le romagnole si destano sull’8-10, c’è partita vera, ma Viscioni e Kosareva riportano tutto in parità. Si procede punto su punto fino a quando la Bartoccini non torna a fare la voce grosse con le sue bocche di fuoco: time out sul 15-12. Muro di Traballi ed è 18-14, mentre Viscioni chiude una free-ball per il 20-14. Cambi in regia e in seconda linea con gli ingressi di Braida e Lillacci. Si chiude il set ancora per la Bartoccini sul 25-17.

Si disputa lo stesso un quarto parziale al 15 come da accordi. La Bartoccini si porta avanti con il turno in battuta di Kosareva che piazza due ace (6-3). Le Black Angels si mantengono sempre in controllo sulla falsa riga dei parziali sin qui disputati. Si va al time out sul 9 pari. Le Black Angels picchiano forte in attacco e costringono la Consolini a forzare, si chiude sul 15-10.

INTERVISTE

Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Sono contento della prestazione della squadra. Si vede che c’è già un impianto di gioco. Vedremo nei prossimi test quando si alzerà il livello. Per adesso è un buon inizio”.

Andrea Giovi, tecnico della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“È stato un bel test, utile per mettere in pratica il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane. La squadra ha risposto bene sul piano del risultato ma soprattutto della prestazione. Stiamo lavorando bene, c’è grande disponibilità da parte delle ragazze. Abbiamo ancora tanto da fare ma siamo sulla strada giusta”.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – CONSOLINI VOLLEY S. GIOVANNI IN MARIGNANO 4-0

Set: 25-19, 25-14, 25-17,

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Traballi 19, Princess 4, Viscioni 15, Ricci 2, Braida 1, Bartolini 9, Cogliandro 4, Kosareva 13, Sirressi (L1), Lillacci (L2). N.e.: Messaggi, Ivone, Turini. All.: Giovi. Ass.: Marangi

CONSOLINI VOLLEY: Ortolani 4, Cabassa 9, Salvatori 1, Cangini 2, Ghibaudo, Consoli 7, Parini 2, Giacomello 4, Turco, Nardo 4, Meliffi (L1), Urbinati (L2). All.: Bertini. Ass.: Zanchi

Perugia: b.s. 13, ace 5, ric. pos. 57 %, ric. prf. 21 %, att. 46 %, muri 14

Consolini: b.s. 11, ace 1, ric. pos. 51 %, ric. prf. 19 %, att. 30 %, muri 1