Volley A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna a casa

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha lasciato la sede provvisoria del palazzetto di San Marco e si è “riappropriata” del PalaBarton dopo la tre giorni dell’Europeo maschile che ha impegnato l’impianto di Pian di Massiano tra il 30 agosto e il 1° settembre. Le Black Angels hanno potuto così trovare i primi riferimenti con il palazzetto perugino, arricchito dagli ‘spicchi’ a chiudere l’anello tra curve e gradinate e a creare così un’atmosfera ancora più suggestiva. Il tutto in attesa della prima amichevole che si terrà proprio al Palabarton nel tardo pomeriggio di sabato 9 settembre (inizio alle ore 17.15 con porte aperte al pubblico). L’avversario è la Consolini Volley San Giovanni in Marignano, formazione del girone B di Serie A2. A presentare il test è l’opposto Glenda Messaggi, una delle tante ragazze di belle speranze a disposizione di coach Giovi:

“Sarà bello potersi confrontare con un avversario come San Giovanni in Marignano - afferma la classe ’99 - L’obiettivo? Il risultato non è la cosa primaria, dobbiamo essere brave a fare bene quelle due/tre cose sulle quali abbiamo lavorato fin ora. Sostanzialmente dobbiamo ripetere in partita quanto provato in allenamento, dimostrando già da ora un certo progresso”.

Messaggi ci dice poi che il suo ambientamento tra le fila perugine sta procedendo nel migliore dei modi:

“Ho trovato un ottimo ambiente per lavorare, soprattutto sereno. La squadra sembra già molto unita e devo dire che mi sto trovando bene anche con i due tecnici, Andrea Giovi e il suo assistente Marangi. I ritmi delle sedute sono molto alti e sostenuti, ma per ora tutto sta filando bene”.

In questo senso conferma le impressioni di alcune sue colleghe che hanno già avuto modo di parlare ai “microfoni” del club. Ma quali sono gli obiettivi personali di Glenda in questa stagione?

“Ho giocato in A2 per la prima volta solo nella scorsa annata tra le fila di Olbia. Voglio fare uno step importante in questa categoria, cercando di crescere un po’ sotto ogni punto di vista. Chiaro che a livello di obiettivo di squadra siamo molto ambiziose. Io dico di fare un passo alla volta lavorando sodo e con serietà come stiamo facendo. Credo che questa deve essere la nostra mentalità. I risultati saranno poi una diretta conseguenza del lavoro settimanale”.

Tornando all’allenamento congiunto di sabato, la Bartoccini ritroverà due volti noti nell’altra metà campo. Ci riferiamo all’ex azzurra Serena Ortolani, a Perugia nella stagione 2020/2021: la campionessa classe ’87 ha scelto l’ambizioso progetto delle romagnole (si tratta di un ritorno) che vede in lei una figura di riferimento per le altre giovanissime atlete del roster di coach… Bertini. È infatti l’ex tecnico della Bartoccini a guidare la Consolini nella stagione 2023/2024. Matteo Bertini affronterà così la formazione del suo ex vice Andrea Giovi.