Volley A2 femminile, Lillacci tiene alta la peruginità della Bartoccini

È l’unica perugina doc presente nella rosa 2023/2024 della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Alessia Lillacci, dopo una gavetta importante partita dalla Grifo Volley Perugia e passata per Ponte Felcino, Trestina e Trevi, ottiene per la prima volta in carriera la possibilità di misurarsi con la seconda categoria nazionale. Il libero si esprime così sulla chiamata delle Balck Angels in questa estate:

“Sono davvero felice di essere alla Bartoccini. È la prima volta che mi andrò a misurare con l’A2, ma sembra quasi di aver fatto un doppio salto di categoria. Si percepisce la professionalità di un club che viene da parecchi anni in massima serie. Qui ogni aspetto viene curato al massimo e ogni nostra richiesta viene esaudita per quanto possibile. Sono contentissima di questa scelta”.

Ma Alessia come vive il fatto di essere perugina e di poter giocare con la massima squadra femminile della sua città?

“Sicuramente questo rappresenta grande orgoglio e responsabilità. Da perugina, poter giocare in una categoria importante in un palcoscenico come il Palabarton e con la maglia della squadra della mia città, è proprio una bella cosa. Sento molto il senso d’appartenenza a Perugia, anche se vivo la cosa con serenità”.

Lillacci, dopo tanti anni da titolare, dovrà confrontarsi con una compagna di reparto di tutto rispetto come Imma Sirressi…

“Sarà un anno di grande crescita per me, anche se sono abituata a vedere il campo con continuità. Sirressi è una ragazza straordinaria come atleta e persona. Voglio ‘catturare’ tanti aspetti del suo modo di giocare e di rapportarsi dentro e fuori il taraflex. È un punto di riferimento importante per me come per tutta la squadra. E, credetemi, questo lo si è percepito sin dai primissimi allenamenti”.

Un grande libero come compagno di reparto ma anche un grande ex libero come allenatore per Lillacci:

“Sì, tra i consigli di Sirressi e soprattutto quelli di coach Giovi non posso che migliorare. Giovi è stato uno dei più grandi liberi del panorama nazionale e internazionale e conosce benissimo le difficoltà del nostro ruolo. Le sue parole sono sempre mirate e preziose per me, sono davvero felice di questo”.

Lillacci ci parla anche del bello spirito di squadra che si sta creando:

“C’è grande feeling con le nuove compagne di squadra. Sia in campo che fuori devo dire che si sta creando un bel clima. È una cosa da non sottovalutare, è molto importante legare sin da subito”.

Sui primi allenamenti stagionali, in attesa del primo test amichevole di sabato 9 settembre contro San Giovanni in Marignano, Lillacci ci dice questo:

“C’è un ottimo equilibrio tra la parte atletica e quella tecnico-tattica. La mattina si lavora in maniera importante in sala pesi, ma nonostante la fisiologica pesantezza dei primi giorni di preparazione, riusciamo già a provare bene varie situazioni di gioco. Poi chiaramente c’è anche la parte tecnica in cui abbiamo esercizi specifici e mirati da svolgere”.