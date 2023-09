Black Angels: la Bartoccini Fortinfissi Perugia presenta il nuovo logo

La Bartoccini Fortinfissi Perugia vuole ripartire attraverso un’identità forte e precisa per cercare una pronta risalita in massima serie. Saranno identificate con l’appellativo di “Black Angels” le ragazze di coach Giovi e del suo assistente Marangi. Di conseguenza si è rinnovato pure il logo, che oltre al nero, presenta il bianco e rosso e riporta la scritta “Black Angels Perugia Volley”.

A spiegare questa scelta è direttamente il presidente Antonio Bartoccini che commenta cosi: “Avevamo bisogno di avere un’identità ben contraddistinta e forte – afferma il numero uno della Bartoccini – Da qui la scelta di passare dalla denominazione Wealth Planet a Black Angels. Perché proprio Black Angels? Le nostre ragazze sono sempre state chiamate ‘maglie nere’, ed il nickname era già utilizzato. Abbiamo quindi pensato a una denominazione stile Nba o Nfl come accade negli States. Quando si parla di Black Angels tutti devono subito capire che ci si riferisce alle ragazze della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che è il nome commerciale. Non abbiamo scelto di inserire la parola Grifo nella nostra denominazione perché comunque ritengo sia più identificativo della squadra di calcio – prosegue Bartoccini – I colori bianco e rosso sono ben visibili nel logo e un Grifo sarà comunque presente nelle maglie da gioco che, come negli anni passati, saranno nere per le divise casalinghe e rosse per quelle da trasferta”.

Intanto le Black Angels continuano a sudare agli ordini del tecnico Giovi. Ricordiamo che le sedute si stanno svolgendo presso il Palazzetto di San Marco essendo il Palabarton impegnato per le gare degli Europei di volley maschile.