Superlega, l'Italia spazza via l'Argentina in VNL e vola in semifinale. C'è sempre tanta Sir in campo

L'Italia di De Giorgi, che il telecronista Rai Colantoni non ha esitato a chiamarla "Bella Italia", continua a fare sul serio. Già, perchè il 3-0 con cui l'Argentina è stata letteralmente spazzata via in un'oretta scarsa di gioco testimonia che questa nazionale è bella davvero. Morale della favola la semifinale della VNL è raggiunta, esattamente come un anno fa: i prossimi avversari saranno i temibili Stati Uniti, che hanno eliminato al tie break la Francia campione uscente. Appuntamento a sabato 22 luglio.

Ancora una volta gli alfieri della Sir Susa Vim Perugia, schierati dall'inizio, si sono fatti trovare pronti e hanno sciorinato una prova magistrale. Partendo da Roberto Russo, capace di realizzare 10 punti di cui tre al servizio ed altrettanti a muro. Impeccabile da qualche partita a questa parte Simone Giannelli, che ha mandato a bersaglio gente come Michieletto (14 punti), Lavia (10), Romanò (10) e Galassi (5). Per il capitano azzurro anche la soddisfazione di essere andato 4 volte a segno.

Sul piano della prestazione di squadra è stato dunque dominio assoluto in quel di Danzica: partendo dal muro (9 vs 4), per poi arrivare al servizio (5 aces vs 2) e all'attacco (44 vs 26). Gli azzurri dal canto loro sono stati anche bravi a sfruttare gli errori dell'albiceleste, ben 17.

Il tabellino

Italia-Argentina 3-0 (25-17, 25-13, 25-14)

Italia: Michieletto 15, Giannelli 4, Galassi 6, Lavia 12, Romanò 12, Russo 10, Balaso (L). N.e. Sbertoli, Scanferla (L), Bottolo, Gironi, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi.

Argentina: Palonsky 5, Loser 10, De Cecco 0, Kukartsev 7, Vicentin 3, Ramos 2, Danani (L), Martinez 2, Armoa Morel 3, Sanchez 0, Zelayeta 1. N.e. Gallego, Lima B., Zerba. All. Mendez.

Arbitri: Simonovic Vladimir (SUI), Liu Jiang (CHN)

Durata set: 21, 19, 19.

Italia: 5 a, 8 bs, 9 mv, 11 et

Argentina: 2 a, 9 bs, 3 mv, 16 et.