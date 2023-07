Superlega, per l'ex preparatore atletico della Sir Chittolini si prospetta l'avventura in Francia

Alla fine la rivoluzione non ha risparmiato nemmeno lui. Tra coloro i quali non fanno parte dei piani della Sir Safety Susa Perugia c'è anche Sebastiano Chittolini, che per due anni si è occupato sia dei muscoli che della condizione fisica dei giocatori. La sua nuova destinazione - annuncia la Gazzetta dello Sport - sarà il Cannes, prestigioso club di Ligue A (così viene denominato il campionato francese), a forte connotazione italiana. L'organigramma comprende infatti il dirigente Roberto Santilli ma soprattutto Roberto Serniotti, che a partire dalla prossima stagione sarà l'allenatore della squadra biancorossa.

Quella con i Block Devils non è stata certo una separazione indolore: sembrava che il preparatore atletico emiliano dovesse continuare il suo percorso sotto le volte del PalaBarton essendo in un primo tempo stato riconfermato (per non parlare del fatto che alcune offerte pervenute nei mesi scorsi, anche più vantaggiose dal punto di vista economico, erano state da lui rifiutate), ma a fine maggio le cose sono cambiate radicalmente e la società bianconera ha finito per dargli il benservito.

Sono dinamiche proprie del mondo dello sport, ma di certo Sebastiano ha sofferto molto questa decisione: il motivo preponderante, al di là delle critiche ricevute (si è spesso e volentieri puntato l'indice su un calo fisico nelle ultime settimane, ma di questo non si è trattato, come era chiaramente percepibile) e delle motivazioni economiche, era il fatto di aver creato in città dei legami importanti sul piano personale. E quando si è costretti, senza volerlo, a cambiare aria lo stato d'animo non può che essere tutt'altro che positivo.

A partire da oggi per lo stesso preparatore si apre un nuovo capitolo della sua vita professionale: lavorando a stretto contatto con Serniotti cercherà di rilanciare le quotazioni della compagine transalpina dopo alcune stagioni negative.