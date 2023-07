Superlega, Russo mura anche la Slovenia e l'Italia vola a Danzica

Obbiettivo centrato. E pure alla grande. L'Italia, per guadagnarsi il pass per le Final Eight della VNL con un turno di anticipo, doveva vincere contro la Slovenia. E così è stato: gli azzurri di De Giorgi, dominando dall'inizio alla fine, hanno sbaragliato senza troppi fronzoli la concorrenza degli uomini di Cretu imponendosi con un secco 3-0. Per effetto di questi tre punti c'è anche il conforto dell'aritmetica, ma ciò non fermerà certo la fame di vittoria dei campioni del mondo, che domani (ore 13) nell'ultimo incontro della fase a gironi proveranno ad infliggere la prima sconfitta al Giappone, unica squadra imbattuta finora.

Sul successo, piuttosto rotondo come dimostra il risultato, c'è manco a dirlo il contributo di Roberto Russo, 8 volte a segno di cui 4 a muro ed uno in battuta. Bene anche Simone Giannelli, tre volte a referto e con la capacità solita di distribuire il gioco con la solita maestria (16 sono i punti di Romanò, 13 quelli di Michieletto e Lavia).

La Bella Italia va dunque, con i due alfieri della Sir che continuano a mettersi in evidenza. Fatto assolutamente positivo, come ha avuto modo di sottolineare coach Lorenzetti qualche giorno fa.

Tabellino

Slovenia-Italia 0-3 (13-25, 22-25, 17-25)

Slovenia: Pajenk 2, Kozamernik 2, Z. Stern 2, Ropret 0, Urnaut 10, Cebulj 14, Kovacic (L), Planinsic 0, Mozic 6, Stalekar 4. N.e. Kok, Toman (L), Koncilja, Mujanovic. All. Gheorghe Cretu.

Italia: Michieletto 13, Giannelli 3, Galassi 5, Lavia 13, Romanò 16, Russo 8, Piccinelli (L), Scanferla (L), Sala 0. N.e. Sbertoli, Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi.

Arbitri: Akinci Erdal (TUR), Alblooshi Ismail Ibrahim (UAE)

Durata set: 21 , 28 , 28.

Italia: 6 a, 8 bs, 14 mv, 12 et.

Slovenia: 1 a, 11 bs, 6 mv, 17 et