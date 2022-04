Serie B, solo un punto per l'Intervolley Foligno contro Prato

Squadra in casa

Squadra in casa Edottorossi Foligno

Un'Intervolley arrembante ma sfortunata viene sconfitta nel recupero contro il Volley Prato, ma conquista un punto comunque importante per la sua classifica, che recita ora sesto posto con due partite da recuperare. Se la zona playoff sembra oramai irragiungibile la permanenza in serie B per la formazione di coach Grezio è oramai un fatto acquisito.

I rimpianti non mancano per i Falchetti, che in questa ultima gara casalinga della stagione erano riusciti a portarsi sul 2-1 salvo poi subire la rimonta della cinica squadra toscana, grazie ad un superlativo Catalano.

LA PARTITA - Grezio presenta diverse novità in avvio tra cui Ingrosso per Rodella in banda. Si parte nel migliore dei modi con i folignati che sembrano poter chiudere il primo set a loro favore, ma dopo aver fallito ben cinque occasioni si fanno sorprendere dagli ospiti che chiudono 26-28.

I correttivi apportati ad inizio secondo set, vale a dire Rodella al posto di Chadtchyn, sortiscono il loro effetto. Cester inizia a martellare e la Rossi Ascensori pareggia i conti (25-12).

E' monologo anche nel terzo set, con i Falchetti che vincono 25-19 e passano in vantaggio.

Si cerca di sigillare il match, ma il quarto set, oltre che da qualche errore di troppo, viene condizionato da qualche decisione arbitrale dubbia. E così, sul 20 pari, Prato realizza il break decisivo (22-25).

Inevitabile il tie break, che i padroni di casa sembrano poter fare loro (13-10), ma si fanno ancora sorprendere dai toscani che ribaltano tutto (13-14). Controsorpasso di Foligno (15-14) che si vede annullare due match point. Prato è più lucida e, con un diagonale di Alpini, si porta via la vittoria dal PalaCiccioli.