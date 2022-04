Serie B, la Rossi Ascensori Foligno implacabile contro Grosseto

Era attesa al riscatto dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro la capolista San Giustino e la Rossi Ascensori Foligno lo ha ottenuto. La Invicta Grosseto nulla ha potuto e al PalaCiccioli ha dovuto inchinarsi alla superiorità dei Falchetti, ora veramente vicini alla meta. Al PalaCiccioli è terminata con un netto 3-0 (25-15 / 25-18 / 25-19) al termine di una partita durata poco più di un'ora.

Non ci sarà tempo per rifiatare: per la Rossi Ascensori sarà una settimana piena in quanto mercoledì 6 c'è il recupero casalingo contro Prato, sabato 9 la trasferta di Pontedera. Occasioni utili per sigillare il discorso salvezza.

LA GARA - La formazione è quella base, ma c'è una novità: a ricoprire il ruolo di capitano è Di Renzo.

I padroni di casa spingono subito al servizio mettendo in affanno la ricezione toscana. Rodella e Cester fanno male in attacco, mentre Merli è incisivo a muro. Il 25-14 è così servito.

Non cambia spartito nel secondo set, equilibrato solo nella primissime fasi. Codato piazza un break importante e per Grosseto, anche in questa circostanza, non c'è nulla da fare. Il coach ospite Rolando prova a raccapezzarsi con alcune sosituzioni, ma senza esito: Ingrosso, Di Marco, Paolucci e Minelli, forze fresche inserite da Fabrizio Grezio, danno il loro contributo e si chiude sul 25-18.

Si riparte con alcune mosse del coach biancoazzurro che vedono Piumi ritornare in posizione di palleggio, l'ingresso di Rodella per Rodella e la conferma di Di Marco per Merli. Parte meglio Grosseto, che vuole far di tutto per rimettersi in gioco, ma Foligno dapprima recupera il divario, poi allunga. Ancora cambi con Mancini per Chadtchyn ma a chiudere sarà Cester con la pipe del 25-19.