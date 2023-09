Superlega, bel pareggio della Sir nel test contro Santa Croce

Secondo test stagionale oggi pomeriggio al PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils di coach Lorenzetti chiudono con un salomonico pareggio 2-2 anche l’allenamento congiunto con la Kemas Lamipel Santa Croce, formazione importante di serie A2, dando ancora utili indicazioni ad Angelo Lorenzetti ed al suo staff.

Gara sulle montagne russe con i bianconeri che cedono il primo parziale, risalgono la china nel secondo, perdono in volata il terzo (dal 23-22 al 23-25) e trovano invece il guizzo decisivo nel quarto quando, sotto 19-23, un turno al servizio di Ben Tara e l’ace finale di Dionigi ribaltano la situazione fino al 26-24 conclusivo.

In casa Sir Susa Vim miglior realizzatore l’opposto Ben Tara che chiude con 25 punti a referto con 3 ace e 3 muri vincenti. Doppia cifra anche per Solè che ne infila 12 con il 62% in primo tempo, sempre preciso Colaci (58% in ricezione), bene il giovane Dionigi che tiene sia sotto rete che in seconda linea.

Al termine dell’allenamento congiunto il commento di Tim Held.

“Giorno dopo giorno cerchiamo di esprimere il nostro miglior gioco. Stiamo lavorando tanto in queste settimane sulle chiamate, sui movimenti, sullo stile di gioco e pian piano ci stiamo riuscendo, strada facendo troveremo la nostra continuità. Gli alti e bassi fanno parte del percorso, meglio che ci siano adesso, l’importante è arrivare nelle migliori condizioni per l’inizio del campionato. Oggi Santa Croce ha giocato bene, è un’ottima squadra per la serie A2, per noi è stato un buon test e credo che abbiamo fatto vedere comunque molte cose buone. Domani con Siena sarà un’altra occasione per proseguire nel percorso, per crescere e per mettere in campo i frutti del nostro lavoro”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA - KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 2-2

Parziali: 20-25, 25-18, 23-25, 26-24

SIR SUSA VIM PERUGIA: Tesone, Ben Tara 25, Candellaro 7, Solè 12, Held 8, Fiori 2, Colaci (libero), Cassieri, Severini, Dionigi 6, Toscani (libero), Fossa. All. Lorenzetti.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 2, Gatto 11, Cargioli 9, Mati 9, Parodi 14, Colli 9, Loreti (libero), Gabbriellini (libero), Brucini 4, Russo, Matteini 1, Petratti, Giannini. All. Bulleri

LE CIFRE – PERUGIA: 24 b.s., 6 ace, 40% ric. pos., 19% ric. prf., 46% att., 8 muri. S. CROCE: 20 b.s., 2 ace, 53% ric. pos., 31% ric. prf., 50% att., 9 muri.