Superlega, la Sir Susa Vim Perugia vara la campagna abbonamenti per gli "spicchi"

La Sir Susa Vim Perugia comunica che da domani sarà aperta la campagna abbonamenti per gli “spicchi”, i quattro nuovi settori del PalaBarton denominati SETTORI A-B-C-D.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 27 settembre sarà dunque possibile acquistare online su Vivaticket (al link https://sirsafetyperugia.vivaticket.it/it/event/abbonamento-23-24/212568) e presso i punti vendita Vivaticket l’abbonamento stagionale sempre nella formula di ABBONAMENTO TOTAL (valido cioè per tutte le partite casalinghe stagionali della Sir Susa Vim Perugia di SuperLega compresi i playoff ed i quarti di finale di Coppa Italia per un massimo di ventuno gare) con i seguenti prezzi (non comprensivi di costi di prevendita e di commissioni):

SETTORI A-B-C-D (“SPICCHI”)

Intero: € 150,00

Ridotto (4-14 anni): € 120,00

- Solo acquistando online attraverso il sito internet societario, grazie alla collaborazione della Vivaticket, è attivo il servizio di acquisto dell’abbonamento tramite PayPal con possibilità di pagamento della tessera in tre rate.

- L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato.

- L’abbonato dà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato.

- In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

- I bambini fino a 4 anni non compiuti hanno diritto all’ingresso gratuito e potranno assistere alle partite occupando lo stesso posto del genitore/accompagnatore.

Di seguito invece i prezzi dei singoli biglietti (non comprensivi di costi di prevendita e di commissioni):

SETTORI A-B-C-D (“SPICCHI”)

Intero: € 12,00

Ridotto (4-14 anni): € 8,00