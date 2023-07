Superlega, giornata in chiaroscuro per i nazionali della Sir

La VNL può essere una competizione non molto gradita dai giocatori, già di per sè spremuti in una stagione che presenta molti, probabilmente troppi impegni, ma quando si arriva alle battute finali tutti la vogliono vincere. La giornata andata in archivio era quella dedicata alle semifinali, con tanta Sir in campo.

Da una parte la Polonia di Wilfredo Leon contro il Giappone, dall'altra l'Italia di Simone Giannelli e Roberto Russo contro i temibili Stati Uniti, capaci già nelle eliminatorie di infliggerre agli azzurri una sonora sconfitta.

Ma vediamo nel dettaglio come è andata.

Un'Italia irriconoscibile

Che gli Stati Uniti fossero una squadra forte era ampiamente risaputo, ma probabilmente ci si attendeva un'Itala migliore. Invece il risultato ha rispecchiato esattamente quello della prima fase, con i nordamericani vincenti per 3-0 (19-25, 18-25, 19-25) e capaci di archiviare la pratica in un'ora e mezza di gioco. C'è stata partita solo nel primo set, precisamente nelle fasi iniziali e sul 12-9 per i campioni del mondo, poi Anderson e compagni hanno preso il sopravvento soprattutto nel muro - difesa e non c'è stato nulla da fare.

L'ex schiacciatore dei Block Devils, mandato via forse con troppa fretta, ha vestito i panni del trascinatore con i 17 punti all'attivo, mentre sull'altro fronte il disastro ha coinvolto anche Russo, 8 punti all'attivo, e Giannelli 2.

Domani gli azzurri avranno comunque la possibilità di rifarsi e migliorare il piazzamento dello scorso anno nella finalina contro il Giappone.

Leon è tornato "The King"

A giocarsi il titolo domani davanti al proprio pubblico sarà la Polonia, che nel suo match ha liquidato in quattro set il Giappone (19-25, 28-26, 25-17, 25-21). Rispetto all'altra semifinale si è registrato un maggiore equilibrio e il merito principale è stato di Leon, capace di andare a segno in 23 occasioni di cui 21 in attacco e 2 a muro. Si spera dunque che il numero 9 possa aver risolto definitivamente i propri problemi fisici e tornare a dare alla Sir il proprio indispensabile contributo.

Tra gli asiatici non è bastato Ishikawa, 22 punti di cui 17 in attacco, 1 muro e e 4 aces.