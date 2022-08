Volley B maschile, l'Intervolley sceglie Gavazzi come nuovo opposto

Il reparto da puntellare era quello degli opposti e l'Intervolley Foligno decide di andare sul sicuro. A vestire la casacca biancoazzurra nella prossima stagione sarà Alberto Gavazzi (1995), che cercherà con il suo apporto di soddisfare le ambizioni e le aspettative di questa società.

Tra le sue qualità spiccano una grande elevazione in virtù dei suoi 187 cm di altezza e potenza in attacco, oltre alle doti carismatiche e di trascinatore.

Nella sua carriera ha militato diversi anni in Sicilia, la sua terra natale (è nato a Caltanissetta), dapprima in B2 poi B1 e B unica successivamente per poi spostarsi al Nord, tra Genova e Acqui Terme, dove ha disputato i playoff.

Queste le parole della new entry in casa biancoazzurra rese all'ufficio stampa: "Lo scorso anno ho disputato il mio primo anno di A3, un anno formativo nel quale mi sono messo in gioco con una categoria superiore e atleti di alto livello. Ho preso consapevolezza delle mie capacità ed è proprio per questo che il mio obiettivo è tornare in A3 il prima possibile. Per fare questo ho scelto Foligno, società solida e ambiziosa, che punta in alto e che, con l'organico ad oggi presentato, conferma le intenzioni societarie di puntare ad un campionato di vertice, intenzioni comuni alle mie. Non vedo l'ora di conoscere staff, compagni e città. Sono pronto ed entusiasta, ne vedremo delle belle".

Mister Fabrizio Grezio commenta infine così: "Alberto mi ha colpito per due motivi: la prima per le sue doti fisiche, ha una forza esplosiva nelle gambe che gli permette di raggiungere altezze impressionanti, la seconda è che si fa sentire in campo ed è molto grintoso, uno di quei giocatori che piacciono a me, ed è una mentalità e qualità che prediligo in un atleta, mentalità che io cercherò di infondere a tutti i componenti della mia squadra. Penso che Alberto si troverà molto bene nella squadra e avrà modo di raggiungere grandi soddisfazioni anche quest’anno".