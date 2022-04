Serie B, l'Intervolley Foligno cede netto a Civita Castellana

Squadra in casa Ecosantagata Civita C.

E' un recupero amaro quello dell'ottava giornata per la Rossi Ascensori Foligno, che ha rimediato in quel di Civita Castellana un 3-0 senza appello. Primo set a parte la squadra di Fabrizio Grezio non è mai entrata in partita e ha subito una sconfitta che frena la risalita verso posizioni più nobili della classifica; la squadra laziale tuttavia, trascinata da Buzzelli formato super, ha ampiamente meritato il successo. L'occasione per il riscatto tuttavia è dietro l'angolo: i Falchetti torneranno in campo mercoledì prossimo alle ore 21 sul campo della Iacact Perugia fanalino di coda del girone F.

LA PARTITA - Grezio sceglie Ingrosso e Chadtchyn in banda mentre sull'altro fronte ci sono Genna e Petri.

Il primo set evidenzia una partenza migliore da parte dei folignati con Cester, ma qualche errore al servizio di troppo rimescolerà le carte. E' il servizio la carta vincente dei padroni di casa, che opereranno il sorpasso quasi sul filo di lana e vinceranno 25-22.

Sempre la battuta è il tallone d'achille dei biancoazzurri: protagonista è Buzzelli che regala il +8. Grezio prova a dare la scossa con i cambi (Di Marco per Codato e Rodella per Chadtchyn), ma Civita chiude sul 25-18.

C'è ora da sigillare il match ed è ancora il servizio a far soffrire la ricezione ospite. A nulla servono ulteriori mosse del tecnico (si è giocato il terzo set confermando Rodella e Di Marco e a diagonali invertite): anche il muro difesa sorride agli uomini di Beltrame, che si aggiudicheranno il terzo set 25-19 così come i tre punti in palio.

TABELLINO

Ecosantagata Civita Castellana 3 - 0 Rossi Ascensori Foligno

[25-22 / 25-18 / 25-19]

* JVC Civita Castellana

Cordano, Buzzelli (K), Simoni, Genna, Pollicino, Antonini, Petri, Buzzao, Pasquini (L1), Gemma, Bazzarro, Mezzanotte (L2).

All. Stefano Beltrame

Ass. Giuseppe Nicolino

* Inter Volley Foligno

Piumi, Cester 17, Chadtchyn, 9, Ingrosso 4, Codato 1, Merli 6, Di Renzo (L1 - K), Rodella 2, Di Marco 3.

N.E. Beddini (L2), Minelli, Mancini, Paolucci.

All. Fabrizio Grezio