Serie B, blitz della Rossi Ascensori a Pontedera

La Rossi Ascensori Foligno compie un blitz che non può riaprire la corsa playoff, ma può consentirle di recuperare comunque dei buoni piazzamenti. Pontedera, dopo aver vinto il primo set, nulla ha potuto contro le motivazioni espresse dai Falchetti e il 3-1 in loro favore che ne è scaturito non può che essere una diretta conseguenza di questo. Il rush finale dunque (quattro le partite alla conclusione) inizia nel migliore dei modi.

LA PARTITA - Coach Grezio schiera la formazione tipo con Rodella e Chadtchyn.

Cester inizia a martellare da subito (22 saranno i punti alla fine) ma la solidità trovata da subito con i centrali non viene compensata dalla concretezza in attacco. Qualche errore di troppo permette ai padroni di casa di aggiudicarsi il primo set ai vantaggi e vincere dunque 29-27.

Foligno vuole rimettersi subito in carreggiata e forza al servizio. La ricezione toscana non tiene e il secondo set termina 10-25.

I biancoazzurri, galvanizzati, continuano a macinare gioco e cambio palla. Buono l'apporto dei subentrati, in primis Ingrosso per Rodella ed è 18-25.

La quarta frazione è caratterizzata da un botta e risposta fino a metà parziale (buono l'impatto del pontederese Hendricks), quando avviene la svolta. Gli ospiti allungano definitivamente e conquistano, con il 19-25 finale, tre punti pesanti nonchè la seconda vittoria esterna della stagione.

TABELLINO

Gruppo Lupi Pontedera 1 - 3 Rossi Ascensori Foligno

[29-27 / 10-25 / 18-25 / 19-25]

Gruppo Lupi Pontedera:

Lusori (K), Lumini, Anselmi, Cerquetti, Lazzeroni, Maggiorelli (L), Frosini, Pitto, Hendriks, Benedettelli, Montini.

All. Fabio Pantalei.

Ass. Federico Benvenuti

Inter Volley Foligno:

Piumi 2, Cester 22, Chadtchyn 14, Rodella 9, Codato 9, Merli 6, Di Renzo (K)(L1), Ingrosso 12, Di Marco.

N.E. – Beddini (L2), Mancini, Minelli, Paolucci.

All. Fabrizio Grezio

ass. allenatore Luca Berardi