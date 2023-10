Superlega, la Sir Susa Vim Perugia "battezzata" domani davanti ai propri tifosi

Allenamento pomeridiano in programma oggi al PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia.

Prosegue il lavoro di preparazione dei Block Devils alla prima di Superlega che vedrà Perugia affrontare a Pian di Massiano domenica sera con in inizio alle ore 20.30 la Farmitalia Catania del neo tecnico Cezar Douglas. La società del presidente Sirci ricorda che la prevendita per domenica è aperta e disponibile online su vivaticket.

Tornando al campo, sono sessioni di allenamento davvero “piene” quelle predisposte da Angelo Lorenzetti che dispone di tutti gli effettivi della rosa. Allenamenti tecnici e tattici lunghi ed intensi per definire, per quanto possibile, le direttive e le competenze in campo e tra i reparti ed anche per valutare le condizioni generali del gruppo.

La prova generale prima di domenica ci sarà domani sera alle ore 20:30 al PalaBarton con l’amichevole in famiglia a ranghi contrapposti e con ingresso libero tra i “Block” ed il “Devils” con Lorenzetti che ruoterà i sestetti per provare varie soluzioni tattiche e con il pubblico che potrà così riprendere contatto con i ragazzi. Prima, con inizio alle ore 17:30, altro appuntamento da non perdere per i supporters bianconeri con la Sir Susa Vim Perugia che alza il sipario sulla stagione con la conferenza stampa di presentazione nella showroom di Autocentri Giustozzi.

SI RINNOVA LA PARTNERSHIP CON UMBRIA TV, ANCHE QUEST’ANNO TELEVISIONE UFFICIALE DEI BLOCK DEVILS

Si rinnova la collaborazione tra Sir Susa Vim Perugia ed Umbria TV. Dopo gli ottimi riscontri della passata stagione, anche quest’anno l’emittente televisiva perugina sarà il partner televisivo ufficiale dei Block Devils ed offrirà agli appassionati delle schiacciate il consueto eccellente servizio di intrattenimento ed informazione sui ragazzi di coach Lorenzetti. Programmazione al via subito domani, eccezionalmente di mercoledì, alle ore 20:30 sul canale 10 del digitale terrestre con la “puntata zero” di Golden Set, trasmissione che vedrà alla conduzione sempre Federica Monarchi e Marco Cruciani e che avrà come ospiti domani sera il presidente Gino Sirci ed il tecnico Angelo Lorenzetti. Golden Set che poi, dalla prossima settimana, tornerà alla sua collocazione consueta del martedì dalle ore 21:30 alle ore 23:00 con ospiti, servizi, approfondimenti e tutto quanto fa Sir Susa Vim Perugia. Cambia invece la collocazione della messa in onda dell’ampia replica delle gare dei bianconeri che quest’anno seguirà proprio Golden Set tutti i martedì dalle ore 23:00 alle ore 00:00.