Superlega, la Sir entra nella settimana che porta al campionato

Si è aperta stamattina la settimana che porta all’esordio in Superlega per la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils, finalmente al completo con il rientro in gruppo di tutti i nazionali, si sono ritrovati stamattina al PalaBarton per una sessione di attività fisica e di lavoro tecnico di ricezione e per dare il via al countdown che porterà alle ore 20:00 di domenica sera quando i bianconeri a Pian di Massiano ospiteranno la neopromossa Farmitalia Catania per la prima giornata di campionato (prevendita aperta da oggi con possibilità di acquisto su vivaticket).

Sette giorni decisamente intensi per Angelo Lorenzetti ed i suoi ragazzi che dovranno in pochi allenamenti trovare per quanto possibile una quadra sotto l’aspetto tecnico e tattico e l’amalgama in campo. In tal senso, ed anche per far riprendere confidenza al pubblico bianconero in vista di domenica, coach Lorenzetti ha programmato per mercoledì sera, con inizio alle ore 20:30, un test amichevole tutto in famiglia tra i “Block” ed il “Devils” con squadre miste ed ingresso libero al palazzetto per tutti coloro che avranno voglia di riabbracciare i propri beniamini prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Sette giorni “pieni” anche sotto l’aspetto degli appuntamenti extra campo per Perugia che mercoledì pomeriggio alle ore 17:30 alzerà il velo con la presentazione alla stampa ed ai tifosi nella showroom di Autocentri Giustozzi, in via Settevalli a Perugia mentre giovedì i Block Devils saliranno al mattino nella sale della Regione Umbria per il saluto alle massime autorità regionali ed alla sera saranno gli attori principali alla cena degli sponsor nella splendida location del ristorante “Il Vizio” presso il Best Western Hotel Quattrotorri in Via Corcianese a Perugia.