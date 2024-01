Daniele Santarelli star della tv turca: il tecnico folignate conquista i tifosi con uno spot di elettrodomestici

Trionfi sportivi, sia in Italia che in Turchia, ma anche riconoscimenti fuori dal campo, persino i più impensabili. Daniele Santarelli, tecnico folignate che domina nel campionato pallavolistico di A1 femminile con la Prosecco DOC Imoco Conegliano e, contemporaneamente, sulla panchina della nazionale turca, è diventato di recente una star della tv anatolica. Santarelli è stato infatti scelto per uno spot pubblicitario di una marca di elettrodomestici in voga in questo paese (e non solo), la Bosch. L’allenatore umbro è stato infatti immortalato mentre usa con disinvoltura l’aspirapolvere in casa, un filmato che è riuscito a registrare migliaia e migliaia di like. Inoltre, proprio il pubblico turco sembra aver apprezzato decisamente la sua performance sul piccolo schermo.

Ad esprimere grande ammirazione sono state soprattutto le tifose turche che hanno pubblicato sul web commenti simpatici, come “adesso il nostro maestro pulisce anche casa”. Tramite il quotidiano “Il Gazzettino”, poi, Santarelli ha commentato questa situazione così insolita: “È stata un’esperienza nuova, mi sono divertito tantissimo, quasi da riprovare. Faticoso perché abbiamo ripetuto qualche scena tante volte ma mi sono sentito a mio agio, quello che si è visto in questi giorni è solo l’anticipo della pubblicità intera che uscirà tra un po’”. Intanto, oggi alle 17:00 la sua Conegliano tornerà in campo per la prima gara del 2024 (al PalaVerde contro Cuneo) per consolidare il primato in classifica.