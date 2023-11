Daniele Santarelli rimane sulla panchina di Conegliano, smentite le voci di un addio del tecnico folignate

Cinque scudetti, quattro edizioni della Coppa Italia, 6 della Supercoppa Italiana, due Mondiali per Club, una Champions League e il recente europeo di volley femminile. Il palmares di Daniele Santarelli come allenatore di volley è senza dubbio invidiabile, con una carriera in rampa di lancio sia nell’attuale squadra di club, l’Imoco Conegliano, che in Nazionale, quella turca che guida grazie alla possibilità del doppio incarico. Si è parlato più volte del tecnico di Foligno come possibile sostituto di Davide Mazzanti sulla panchina della selezione femminile italiana, ma poi la Federazione ha puntato su Julio Velasco.

Le indiscrezioni su uno dei mister più apprezzati della nostra pallavolo non sono però terminate. Nelle ultime ore si è parlato di uno scambio con il collega Stefano Lavarini per approdare a Istanbul, sponda Fenerbahçe, una voce che è stata ben presto messa a tacere. Pietro Maschio, copresidente e uomo mercato di Conegliano, è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni rese note da Il Gazzettino: “Ieri mattina a colazione io e Daniele abbiamo letto questa notizia e ci siamo fatti una bella risata, neanche lui ne sapeva niente”. Più chiaro di così, francamente, è impossibile.