Volley Champions League, Sir Safety Perugia: Piccinelli positivo al Covid, a Istanbul libero da 'inventare'

Nuova tegola in casa Sir Safety Perugia alla vigilia della trasferta turca di Champions League nella tana del Fenerbahce (mercoledì 12 gennaio, ore 17). C'è un altro caso di Covid infatti nella squadra bianconera, che va ad aggiungersi a quelli di Colaci, Ricci e Solé mentre il regista Giannelli si è negativizzato (come era successo in precedenza a Rychlicki, Anderson e Mengozzi che erano stati i primi contagiati).

Il nuovo positivo è Alessandro Piccinelli, come comunicato dal club in seguito ai test molecolari svolti nella serata di ieri. "Il giocatore - si legge nella nota della Sir Safety Perugia - non presenta sintomi ed è stato immediatamente posto, come da protocollo, in isolamento fiduciario non prendendo quindi parte alla trasferta di Istanbul". Un problema non da poco per il coach Grbic, che già orfano dell'altro libero Colaci dovrà 'inventarsi' un'alternativa...