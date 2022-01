Volley Champions League, Fenerbahce-Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

È partita stamattina con direzione Istanbul la Sir Sicoma Monini Perugia. In programma domani pomeriggio in terra turca la terza giornata della Pool E di Champions League con i Block Devils attesi dai padroni di casa del Fenerbahce.

Si gioca al Burhan Felek Voleybol Salonu con fischio d’inizio alle 19:00 orario locale, le 17 in Italia.

Perugia, capolista del girone a punteggio pieno dopo le prime due giornate, va a caccia di tre punti che la terrebbero in vetta distanziando di sei lunghezze proprio la formazione turca e che quindi varrebbero oro in chiave qualificazione ai quarti di finale.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

LE PROBABILI FORMAZIONI