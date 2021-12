Volley Superlega, tre positivi al Covid nel Verona: salteranno la trasferta di Perugia

Una tegola dell'ultima ora nel Verona Volley che nella serata di oggi (mercoledì 29 dicembre ore 20.30) sfiderà la Sir Safety Perugia capolista al PalaBarton nel match valido per la seconda giornata di ritorno della Superlega di Volley.

Come riporta Verona Sera infatti la società scaligera ha comunicato che nella giornata di ieri (martedì 28 dicembre), "a seguito di un controllo di routine, è stata riscontrata la positività di Lorenzo Cortesia al Covid-19". Il club ha poi aggiunto che oggi (mercoledì 29 dicembre), "a seguito di un doppio test con tampone antigenico e molecolare a cui si sono sottoposti tutti i componenti del gruppo squadra gialloblù, sono emerse anche le positività al Covid-19 degli atleti Federico Bonami e Jonas Aguenier. I tre giocatori, tutti asintomatici, sono in isolamento e non prenderanno quindi parte alla trasferta di Perugia".