Volley Superlega, Perugia-Verona: regole anti-Covid, probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Si chiuderà tra le mura amiche del PalaBarton il 2021 della Sir Safety Perugia, capolista della Superlega di volley che domani (mercoledì 29 dicembre, ore 20.30) ospiterà Verona nella seconda giornata di ritorno della regular-season.

Reduci dalla bella vittoria di Cisterna nel giorno di Santo Stefano, i 'Block Devils' affrontano una delle formazioni più in forma del momento, reduce da tre tie-break consecutivi con la sconfitta al quinto a Monza e le vittorie casalinghe contro Piacenza e Trento. A disposizione del coach bianconero Nikola Grbic ci sarà di nuovo Kamil Rychlicki, al suo rientro in gruppo dopo lo stop dovuto al Covid mentre restano ancora ai box Anderson e Mengozzi, a loro volta risultati positivi nei giorni scorsi e out nella vittoriosa trasferta di Civitanova e poi in quella di Cisterna.

“Finalmente - dice alla vigilia proprio Rychlicki -, dopo due settimane chiuso in casa in isolamento, sono tornato ad allenarmi con i compagni. Mi sono tenuto per quanto possibile allenato, sto abbastanza bene e conto di tornare velocemente in condizione. Verona? È una squadra in grande forma. Hanno vinto tre giorni fa contro Trento e quelle sono partite che ti danno tanta fiducia ed autostima. Dobbiamo essere molto molto attenti - conclude l'opposto lussemburghese - e sono contento che chiuderemo l’anno davanti ai nostri tifosi”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

DIRETTA STREAMING, RADIO E SOCIAL

I PRECEDENTI

GLI EX DELLA SFIDA

INGRESSO AL PALABARTON

Continua a leggere >>>