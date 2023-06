Volley A2 femminile, Chiara Rumori saluta la Bartoccini Fortinfissi dopo tre anni

Molto più che una riserva. Con la retrocessione in A2 è inevitabile che la Bartoccini Fortinfissi Perugia cambi pelle: il restyling riguarderà, oltre ad atlete importanti come Guerra, Lazic e Armini (solo per citarne alcune), anche colei che era di fatto diventata una bandiera. Nel roster che affronterà la stagione 2023/24 non ci sarà posto per Chiara Rumori, il secondo libero nonchè anima dello spogliatoio, che ora andrà a cercare fortuna altrove.

La giocatrice di Marsciano, classe 1998, lascia dunque la squadra rossonera dopo tre stagioni e due salvezze, sulle quali esiste anche, e senza ombra di dubbio, il suo contributo in allenamento e come detto nello spogliatoio. Difficile capire ad oggi quale sarà la sua prossima destinazione: di certo si tratterà di una squadra, anche di categoria inferiore, che voglia esplicitamente puntare su di lei.

Il saluto del club su Facebook

"Grazie di cuore Chiara!

?La società comunica l'ultima cessione: le strade tra il libero Rumori e la Bartoccini Fortinfissi Perugia si dividono!

Un grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera sportiva".