Volley femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia vince 3-0 a Cremona e torna in serie A1

Quel 7 aprile del 2024 era una data difficile da cancellare nella memoria di tutto l'ambiente della Bartoccini Fortinfissi Perugia, ma è bastato meno di un anno per farlo.

La squadra di Andrea Giovi e del presidente Antonio Bartoccini il prossimo anno giocherà nuovamente in serie A1. Bastava una sola vittoria nelle ultime tre partite della Poule Promozione per avere il conforto dell'aritmetica, e vittoria è stata. A cadere, davanti al pubblico di casa, è stata l'Esperia Cremona che nulla ha potuto contro la determinazione e la voglia delle rossonere di chiudere il discorso al primo tentativo. E il risultato di 3-0 in loro favore non può che essere una conseguenza di questo.

Dopo quello in Coppa Italia è arrivato dunque il successo più importante, quello in campionato. Merito di una società, che questa volta è stata capace di non sbagliare alcuna mossa, reperendo sul mercato giocatrici che praticamente non hanno sbagliato alcuna partita, dimostrandosi indubbiamente di categoria superiore. Una menzione particolare la merita sicuramente Giovi, che supportato da uno staff assolutamente di primo livello ha bagnato come meglio non poteva il suo esordio da capo allenatore. Con un double da favola.

Non resta ora che onorare gli ultimi impegni per poi pensare a programmare con la massima attenzione e minuziosità il ritorno nella massima serie. Facendo in modo che questa volta questa squadra possa mettervi davvero le radici.

La partita

L'inizio non è un granchè agevole, con le lombarde che partono a spron battuto si portano sul 7-4 con Landucci e Piovesan. Perugia risponde con Montano, che si erge a protagonista assoluta di questo primo set con sette punti (18-21). L'errore in attacco dell'Esperia manda tutti al riposo sul 20-25.

Galvanizzate, le Black Angels spingono sull'acceleratore nella seconda frazione. Spinge forte Montano e il parziale, complice qualche errore di troppo delle cremonesi, schizza sul 10-18. E' ancora una falla in fase offensiva di queste ultime a chiudere su un nettissimo 11-25.

Serve ancora un ultimo sforzo e l'Esperia cerca di renderlo più duro possibile, restando attaccata fino al 14 pari. Il punto di svolta sono i tre muri ravvicinati di Bartolini (15-21), che rendono il discorso alla stregua di una formalità. Il colpo del trionfo porta la firma di Gaia Traballi: 17-25 e festa che può finalmente iniziare.