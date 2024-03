Volley A2 femminile, CremonaUfficio Esperia Cremona - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia si avvicina al match di domenica 17 marzo con la consapevolezza di avere in tasca il primo match point per chiudere i conti in chiave promozione in A1. Al Pala Radi di Cremona, casa della Cremonaufficio Esperia Cremona, servirà una vittoria, con qualsiasi risultato, per avere la certezza aritmetica del salto in massima serie. In caso di sconfitta, invece, bisognerà attendere il risultato del “monday night” tra Busto Arsizio e Montecchio, ma le Black Angels sono determinate nell’ottenere questo successo che permetterebbe di affrontare gli ultimi due impegni di Pool promozione con Mondovì e San Giovanni in Marignano senza pressione. La Cremona del tecnico Zanelli è ancora in corsa per raggiungere il quinto posto, ultima piazza utile per accedere ai play-off, anche se le lombarde distano quattro lunghezze da Macerata. La sensazione è che contro la Bartoccini Fortinfissi si giocheranno molto probabilmente le residue speranze di accorciare sulla formazione marchigiana. Il direttore sportivo Remo Ambroglini descrive così questa settimana di lavoro:

“In questi giorni il clima è frizzantino – racconta Ambroglini –. Lo spirito è comunque quello giusto, la squadra si sta preparando al meglio per la partita di Cremona. Le ragazze sono determinate nell’ottenere quella vittoria che chiuderebbe i conti per la promozione in A1. Cremona è una squadra che non ha avuto un percorso particolarmente brillante in Pool promozione come invece avvenuto nella prima fase di stagione. In questo ha inciso molto l’infortunio della palleggiatrice titolare. Tuttavia abbiamo visto che giocare contro di noi è un grande stimolo a fare bene per tutti. Basti pensare a Montecchio, che al Palabarton ha forse fatto la sua miglior prestazione, dunque massima attenzione per domenica. Poi speriamo di contare sempre sul supporto dei tifosi che ci seguiranno in trasferta anche grazie alla società che ha organizzato un pullman. Aggiungo che al Pala Radi ho ottenuto una salvezza in A1 nella mia prima stagione alla Bartoccini Fortinfissi. L’avversario era Casalmaggiore, stavolta Cremona. Per me potrebbe essere un palazzetto fortunato, ma non diciamo altro…”.

Come si schiereranno le due squadre? Il 6+1 delle padrone di casa potrebbe essere composto da Balconati al palleggio e Taborelli opposto, da Landucci e Munarini al centro e dalla coppia Coveccia – Rossini in posto 4. Il libero è Gamba. La Bartoccini Fortinfissi Perugia risponderà certamente con Ricci e Montaño in diagonale, Bartolini e Cogliandro sotto rete e Traballi e Kosareva in banda. A guidare la seconda linea sarà sempre il capitano Sirressi. Dunque appuntamento alle ore 17.00 presso il Pala Radi di Cremona.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione.

REPLICHE SU TRG MEDIA

Una sintesi del match tra Cremona e Perugia sarà trasmessa in replica su TRG Media (ch. 13 del digitale terrestre) lunedì 18 marzo alle ore 21.45 e martedì 19 marzo alle ore 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Cremonaufficio Esperia Cremona e Bartoccini Fortinfissi Perugia è stata affidata alla direzione della coppia arbitrale formata da Alberto Dell’Orso e Antonino Di Lorenzo. Al segnapunti elettronico ci sarà Marco Sarzi Maddidini.

PROBABILI FORMAZIONI

CremonaUfficio Esperia Cremona: Balconati – Taborelli, Landucci – Munarini, Coveccia – Rossini, Gamba (libero). All.: Zanelli. Ass.: Lucherini

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Alberto Dell’Orso - Antonino Di Lorenzo

LA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA IN VISITA ALL’ITTS A. VOLTA DI PERUGIA – La Bartoccini Fortinfissi Perugia, rappresentata da Imma Sirressi, Giulia Viscioni, Maria Irene Ricci e Gaia Traballi, ha fatto visita ad alcune classi dell’ITTS A. Volta di Perugia per parlare di come lo sport, unito alla scuola, sia un mezzo per crescere in maniera sana e per trasmettere valori. Non è mancato un momento di pallavolo a chiusura dell’incontro, con le ragazze che hanno giocato insieme alla rappresentativa della scuola (rigorosamente brandizzata Black Angels) e ad alcuni professori. Un ringraziamento speciale va alla Preside Fabiana Cruciani e alla Prof. Lucia Vermigli.