Volley A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Città di Messina: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha già archiviato il primo impegno della Coppa Italia Frecciarossa che ha visto le Black Angels trionfare al Palabarton per 3-1 contro San Giovanni in Marignano e raggiungere così la semifinale con Talmassons. Prima però di tuffarci sulla prossima partita di campionato, il vice allenatore Guido Marangi ritorna sulla sfida di mercoledì sera:

“Noi arrivavamo da un lungo periodo senza giocare una partita, mentre loro avevano riacquisito un po’ di ritmo nello scorso weekend nel match con Mondovì (perso per 3-1 dalle romagnole, ndr). Nel primo set siamo stati assolutamente sotto ritmo, giocando male un po’ in tutti i fondamentali. Il nostro avversario ha fatto un’ottima gara, ma alla lunga siamo venuti fuori facendo vedere cose abbastanza buone. Se mi sorprende che nelle semifinali siano approdate solo squadre del nostro girone? Fino a un certo punto. Il nostro raggruppamento è davvero di alto livello, anche la quinta e la sesta della classifica sono formazioni particolarmente insidiose. Con questo non significa che le squadre del nostro girone siano più forti in senso assoluto rispetto a quelle dello B e che la seconda fase sarà una passeggiata. Anzi. Nel prosieguo della stagione conteranno anche altri fattori, uno su tutti: la condizione atletica e fisica”.

Messa momentaneamente da parte la Coppa Italia (la data della semifinale con Talmassons è ancora da ufficializzare, mentre è sicuro il luogo, il Palabarton), la Bartoccini Fortinfissi pensa ora a difendere il primo posto in campionato nelle ultime due giornate della prima fase. Si parte sabato 13 gennaio con la visita a Pian di Massiano di Città di Messina, terza forza del girone A con 38 punti, poi prossimo fine settimana si va in casa di una Tecnoteam Albese Volley Como in grande spolvero e in lotta per accedere alla pool promozione. Ma partiamo dal primo impegno con le siciliane:

“Loro sono una grande squadra – afferma Marangi – Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella d’andata e ancora più difficile. Sullo stretto vincemmo 3 a 0 faticando comunque molto. Messina è una squadra a trazione anteriore, molto votata verso il fondamentale dell’attacco. La presenza di un’opposta come Payne o di una schiacciatrice come Battista ne sono la testimonianza, senza dimenticare due centrali come Modestino e Martinelli. Servirà la migliore versione di Perugia. Paradossalmente, Messina, vincendo le ultime due gare con noi e Busto, avrebbe ancora la possibilità di centrare il primo posto. È difficile che questo accada, ma non impossibile. Ciò dimostra il valore dell’avversario”.

Le siciliane distano infatti “appena” 5 punti da Perugia. La squadra di coach Bonafede, reduce dal successo di Macerata nel quarto di Coppa Italia (0-3), è oltretutto reduce da una striscia positiva di ben 7 vittorie consecutive: l’ultima è arrivata al tie-break tra le mura di casa con Brescia. Spetterà alle ragazze di coach Giovi interrompere questo ruolino. Messina dovrebbe schierarsi con la diagonale formata da Galletti e Payne, Martinelli e Modestino al centro e la coppia Battista e Joly in banda. Il libero è Maggipinto. La Bartoccini Fortinfissi risponderà con il più che collaudato starting six formato dalla diagonale Ricci - Montano, Bartolini e Cogliandro sotto rete e Kosareva e Traballi in posto 4. A guidare la seconda linea sarà il capitano Imma Sirressi. Fischio d’inizio alle ore 20.00.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Città di Messina sono acquistabili sia online su LiveTicket che il giorno stesso della partita presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro saranno le voci di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Città di Messina è stata affidata alla direzione della coppia tutta in rosa formata da Claudia Lanza e Giorgia Adamo. Al referto elettronico ci sarà Filippo Angeloni, mentre il delegato della Lega è Claudio Rosadoni.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Città di Messina: Galletti – Payne, Martinelli – Modestino, Battista – Joly, Maggipinto (libero). All.: Bonafede. Ass.: Ferrara

Arbitri: Claudia Lanza – Giorgia Adamo

CLASSIFICA GIRONE A SERIE A2 TIGOTÀ

43 Bartoccini Fortinfissi Perugia

41 Futura Giovani Busto Arsizio

38 Città di Messina

31 Cda Volley Talmassons

27 Tecnoteam Albese Volley Como

23 Banca Valsabbina Millenium Brescia

16 Vtb Fcredil Bologna

12 Volley Soverato

8 Nuvolì Altafratte Padova

1 Sirdeco Volley Pescara

17esima GIORNATA DELLA PRIMA FASE DI CAMPIONATO

Vtb Fcredil Bologna – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

Nuvolì Altafratte Padova – Tecnoteam Albese Volley Como

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Città di Messina

Cda Volley Talmassons – Sirdeco Volley Pescara