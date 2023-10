B1. La Lucky Wind Trevi inizia il campionato con una vittoria al tie-break contro Santa Lucia

Una Lucky Wind Trevi tutta grinta e cuore lotta, soffre, e poi vince al tie break contro la ICS Volley Santa Lucia nella seconda giornata di campionato nel Girone D di Serie B1. Due volte avanti, le ragazze di Mister Camiolo non riescono a concretizzare il vantaggio e subiscono la rimonta delle avversarie, sia nel secondo che nel quarto parziale, ai vantaggi. Poi nel quinto non c'è storia, con le biancoazzurre che si tolgono subito la prima, e sofferta, gioia stagionale davanti al pubblico amico. Primo parziale che vede subito le padrone di casa prendere il largo (10-4), riuscendo ad incrementare ancora di più il gap con il passare del gioco (21-12) ed in breve tempo si va sull'uno a zero (25-17).

Secondo periodo di gioco in cui è ancora la Lucky Wind, dopo una prima metà di sostanziale equilibrio, a cercare un allungo importante. Le ospiti però riescono ad equilibrare nuovamente il set subito prima della linea del traguardo (24-24) e ai vantaggi riescono ad imporsi, trovando il punto dell'uno a uno (24-26). Nel terzo set sono le ospiti che, sull'onda dell'entusiasmo, riescono a comandare il gioco per quasi tutta la durata del tempo (5-8 e 13-18). La Lucky Wind però prima recupera (20-21) e poi piazza, usando un termine prettamente pugilistico, un gancio tremendo alle romane che accusano il colpo, subendo un parziale di cinque a zero e le padrone di casa si trovano nuovamente con la testa avanti (25-21).

Nella prima parte del quarto set le trevane tentano di prendere subito in mano le redini del gioco, con la chiara intenzione di chiudere subito i conti (9-5 e 13-8). Trevane avanti anche dopo l'infortunio di Pioli (21-17), ma sono le ospiti a trovare ancora la forza di recuperare e portare il set ai vantaggi e ad avere la meglio, portando il match sul due a due (25-27). Quinto parziale senza storia con le padrone di casa che vanno subito avanti ed al cambio di campo il vantaggio è di quelli importanti (8-2).

Reazione ospite sterile, che permette alla Lucky Wind di allungare ancora e a conquistare I due terzi della torta. Una vittoria importante con una Corradetti sugli scudi, best scorer del match con 32 punti a referto. Vittoria che, seppur sofferta, permette alla Lucky Wind di incamerare subito due punti importanti. Prossimo appuntamento, in vista della terza giornata, previsto per sabato 21 ottobre, alle ore 18, a Paganelli di Firenze. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI - ICS VOLLEY S. LUCIA 3-2 (25-17, 24-26, 25-21, 25-27, 15-6)

TREVI: Corradetti 32, Casareale 18, Kraja 12, Danaila 11, Gresta 11, Di Arcangelo 6, Natalizia (L), Della Giovanpaola 2, Pioli 2, Tizi, Mariano, Sirci. All. Camiolo

SANTA LUCIA: De Arcangelis 16, Grossi 15, Culiani 10, Cottone 6, Mazzoni 6, Croci 4, Forte (L1), Gatto 3, Sturabotti 2, Cherubini, Viselli, Colonnelli, Cesaroni, Gargano (L2). All. De Gregoriis