B1: la Lucky Wind Trevi ci mette il cuore ma non basta, Bologna passa 3-0 al PalaGallinella

Si ferma dopo cinque partite consecutive a punti la striscia positiva della Lucky Wind Trevi. Nell’undicesima giornata di campionato del Girone D di Serie B1 la VTB Bologna espugna il PalaGallinella tre a zero. Ma a dispetto del risultato finale non si può dire che non ci sia stata battaglia. Tutt’altro. Per la capolista la “gita” a Trevi non è stata piacevole come potrebbe sembrare. Tutto è ruotato intorno ai dettagli, a quel punto in più o in meno, a quell’errore gratuito regalato o meno. Due set chiusi sul filo di lana ed uno ai vantaggi raccontano di una partita giocata fino in fondo da entrambe le squadre e solo piccolissimi dettagli hanno fatto si che un set finisse da una parte piuttosto che dall’altra.

Resta la consapevolezza per le trevane di essersela giocata alla pari contro la prima in classifica, una di quelle squadre costruite per fare il salto di categoria. Primo parziale che vede partire subito forte le bolognesi (2-5), ma la subito la reazione trevana porta ad una parte centrale molto equilibrata (12-12). Sono le padrone di casa a tentare l’allungo dopo un periodo di studio (19-16), ma la reazione delle ospiti non si fa attendere e impattano (22-22). Un acceso punto a punto porta le ospiti a chiudere il discorso subito prima dei vantaggi (23-25).

Secondo periodo di gioco ancora più equilibrato con le due compagini che lottano punto a punto su ogni palla. Sono le bolognesi ad avere quell’allungo che sembra essere decisivo (23-21). La Lucky Wind prova a rimanere nel gioco, ma ancora una volta sono le ragazze di mister Zappaterra ad avere la meglio sul filo di lana. Terzo set che vede le trevane partire all’arrembaggio, vogliose di allungare la partita (13-6) ma una serie di errori gratuiti e la maggior decisione delle avversarie vanifica il vantaggio preso (13-13).

Da lì è un testa a testa continuo con le ragazze di Coach Ricci ad avere un set point sul 24-23, ma ai vantaggi sono nuovamente le bolognesi a fare la voce grossa, portando a casa set e vittoria. Una sconfitta sì, ma che sicuramente lascerà nelle ragazze della Lucky Wind quella consapevolezza di potersela giocare con chiunque, e che magari con un pizzico di fortuna e di malizia in più, questo tipo di partite potrebbero avere un finale diverso. Prossimo appuntamento l’8 gennaio con la trasferta di Moie contro la Clementina Volley, per la dodicesima e penultima giornata di andata. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI – VTB BOLOGNA 0-3 (23-25, 23-25, 24-26)

LUCKY WIND TREVI: Capezzali 12, Castellucci 11, Canuti 9, Fiorini 7, Giordano 6, Tiberi 5, Lillacci (L1), Formenti 3, Casareale, Ba Giedere, Della Giovanpaola, Radi, Porcu, Coresi (L2). All. Ricci

VTB BOLOGNA: Fiore 19, Boninsegna 17, Ristori Tomberli 10, Pavani 4, Neriotti 3, Saccani, Laporta (L1), Campisi, Bernardeschi, Taiani, Tonelli, Dall’Olmo, Casadio (L2). All. Zappaterra