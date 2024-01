Volley A2 femminile, la Bartoccini conosce le rivali della Pool Promozione

La Bartoccini Fortinfissi Perugia non poteva sperare in una partenza migliore in questo 2024. I primi due impegni sono andati in archivio con due vittorie importanti: la prima, quella di mercoledì 10 gennaio, nel quarto di finale di Coppa Italia con San Giovanni in Marignano (3-1), mentre la seconda, sabato scorso, nella penultima gara della prima fase di campionato contro Città di Messina (3-0). Se il successo di Coppa è arrivato con qualche passaggio vuoto, lo stesso non si può dire della prestazione messa in campo contro le siciliane, con le Black Angels che si sono dimostrate solide, continue e implacabili un po’ in tutti i fondamentali. Un buon segno in vista dell’immediato futuro. Domenica le ragazze di Andrea Giovi saranno impegnate nell’ultimo match della prima fase: si va in trasferta al Nord in casa della Tecnoteam Albese Volley Como, formazione che nell’ultimo turno si è guadagnata l’aritmetica certezza di partecipare alla Pool promozione. A proposito. Con ancora l’ultima giornata da disputare, è già completo il quadro delle 10 squadre che parteciperanno alla Pool Promozione. Del girone A, oltre alla Bartoccini Fortinfissi, ci saranno la Futura Giovani Busto Arsizio, Città di Messina, Cda Volley Talmassons e, appunto, Tecnoteam Albese Volley Como. Quest’ultima ha avuto la meglio nel testa a testa per il quinto posto con la Valsabbina Millenium Brescia, forse vera delusione di questa prima parte di stagione. Nel girone B si qualificano la Cbf Balducci Hr Macerata, CremonaUfficio Esperia Cremona, Ipag S.lle Ramonda Montecchio, Omag Mt San Giovanni in Marignano e Lpm Bam Mondovì. Come si struttura la Pool promozione? La Bartoccini Fortinfissi Perugia, che ovviamente dovrà vincere in casa di Albese per avere la certezza di arrivare alla seconda fase col primato, affronterà in gare di andata e ritorno le 5 squadre dell’altro girone, lo B. I punti conseguiti si sommeranno a quelli della prima fase e, al termine del torneo (l’ultima giornata è prevista per il fine settimana del 30-31 marzo), la 1^ classificata della graduatoria generale accede direttamente alla Serie A1. Le squadre dalla 2^ alla 5^ posizione della Pool Promozione accedono ai Playoff Promozione e si affrontano in semifinale da disputarsi al meglio delle tre gare con abbinamenti 2^-5^ e 3^-4^. Le vincenti delle semifinali si affrontano sempre al meglio delle tre gare nella finale che dà diritto al secondo slot Promozione, con l’eventuale Gara 3 in programma nell'ultimo fine settimana di aprile. Dunque sono previste sicuramente altre 5 trasferte per le Black Angels: due più “vicine” tra Romagna (S. Giovanni in Marignano) e Marche (Macerata), mentre le restanti più lontane, tra Piemonte (Mondovì), Lombardia (Cremona) e Veneto (Montecchio Maggiore). Un totale di circa 3.100 Km tra andata e ritorno da percorrere su e giù per le strade d’Italia. Ma questo non spaventa Sirressi e compagne, attualmente concentrate a fare bottino pieno anche nel match di domenica 21 gennaio per chiudere al meglio una prima fase che ha visto la Bartoccini Fortinfissi cadere solamente in occasione della trasferta di Busto Arsizio. Le Black Angels, dopo un lunedì di riposo, hanno ripreso a lavorare nella mattina di martedì 16 gennaio con una seduta in palestra. In serata allenamento sul taraflex del Palabarton. Libere le mattinate di mercoledì 17 e giovedì 18, con i pomeriggi che vedranno impegnate le ragazze tra palla e video per lo studio dell’avversario. Venerdì 19 palestra e allenamento al Palabarton. Sabato mattina ancora una seduta, il pranzo e poi la partenza verso il Pala Francescucci di Casnate con Bernate (CO). Domenica mattina la rifinitura e nel pomeriggio il match (ore 17.00).

CLASSIFICA GIRONE A SERIE A2 TIGOTÀ

46 Bartoccini Fortinfissi Perugia

44 Futura Giovani Busto Arsizio

38 Città di Messina

34 Cda Volley Talmassons

30 Tecnoteam Albese Volley Como

23 Banca Valsabbina Millenium Brescia

19 Vtb Fcredil Bologna

12 Volley Soverato

8 Nuvolì Altafratte Padova

1 Sirdeco Volley Pescara

Legenda: in neretto le squadre partecipanti alla pool promozione