Volley A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - CremonaUfficio Esperia Cremona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia riporta la febbre del sabato sera al Palabarton, quando il 10 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20.30, affronterà la CremonaUfficio Esperia Cremona in occasione della terza giornata della Pool promozione. Una Pool promozione che, ricordiamo, vede le Black Angels saldamente al comando a quota 55 punti con un +6 sulla prima inseguitrice, quella Busto Arsizio che la squadra di coach Giovi riaffronterà in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa del prossimo weekend. Procediamo però per gradi. La centrale numero 11 Benedetta Bartolini racconta prima di tutto lo stato d’animo dello spogliatoio:

“Il morale è chiaramente alto – racconta Benedetta – Stiamo vivendo un ottimo momento di forma e siamo consapevoli che le prossime partite sono importanti per indirizzare il campionato verso una certa parte. Noi comunque continuiamo a ragionare partita per partita senza pensare troppo in là”.

E allora partiamo dal match con Cremona:

“Vogliamo assolutamente far valere ancora una volta la legge del Palabarton che ci vede ancora imbattute tra le mura di casa. Affrontiamo un ottimo avversario, che nel proprio girone, seppur per qualche giornata, ha ricoperto la prima posizione. Vogliamo fare più punti possibili nei prossimi due turni di Pool promozione in cui scenderemo in campo sempre davanti al nostro pubblico (dopo la gara di sabato sera, le Black Angels torneranno al Palabarton mercoledì 14 febbraio per sfidare Mondovì, ndr)”.

Sull’ottimo momento delle centrali di Perugia, Bartolini risponde così:

“Io e Asia (Cogliandro, ndr) siamo molto contente quando le cose riescono così bene. Diciamo che i risultati si vedono. Non c’è nessun segreto o cambiamento tattico dietro questo rendimento particolarmente alto nelle ultime partite, semplicemente il nostro roster ha tante risorse. Se una volta il tabellino premia le schiacciatrici, magari la volta dopo può sorridere alle centrali. Diciamo anche che c’è tanto lavoro da parte di tutte le compagne. Spesso ci si concentra sul dato dei punti, ma bisogna considerare tanti aspetti. Viene da pensare, per esempio, a Kosareva, che nelle ultime partite è stata bersagliata in ricezione e ha risposto alla grande”.

Cremona ha ben figurato nel girone B di Serie A2 Tigotà, ma ha trovato qualche difficoltà in questo primo scorcio di Pool promozione. La squadra allenata da coach Zanelli è infatti reduce da due sconfitte consecutive rimediate in casa di Talmassons (3-2) e tra le mura amiche con Messina (1-3). Le gialloblù ricoprono la quinta posizione della graduatoria, l’ultima valida per partecipare ai play-off, e faranno di tutto per raggiungere quel terzo posto distante solo due punti. Le Black Angels d’altro canto sono determinate nell’ottenere un altro successo e mettere un altro mattoncino verso quel traguardo che si intravede appena ma che comincia ad essere ben visibile. Come si schiereranno le lombarde? Il 6+1 delle cremonesi potrebbe essere composto da Balconati al palleggio e Taborelli opposto 8ex della sfida), da Ferrarini e Munarini al centro e dalla coppia Piovesan – Rossini in posto 4. Il libero è Gamba. E lo starting six della Bartoccini Fortinfissi Perugia? Ormai lo abbiamo imparato a memoria: Ricci e Montaño in diagonale, Bartolini e Cogliandro sotto rete e Traballi e Kosareva in banda. A guidare la seconda linea sarà ancora una volta il capitano Sirressi.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e CremonaUfficio Esperia Cremona sono acquistabili il giorno stesso della partita sia online su LiveTicket che presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro saranno le voci di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

REPLICHE SU TRG MEDIA

Una sintesi del match tra Perugia e Cremona sarà trasmessa in replica su TRG Media (ch. 13 del digitale terrestre) lunedì 12 febbraio alle ore 21.45 e martedì 13 febbraio alle ore 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e CremonaUfficio Esperia Cremona è stata affidata alla direzione della coppia arbitrale formata da Marta Mesiano e Eleonora Candeloro. Al segnapunti elettronico ci sarà Filippo Angeloni.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

CremonaUfficio Esperia Cremona: Balconati – Taborelli, Ferrarini – Munarini, Piovesan – Rossini, Gamba (libero). All.: Zanelli. Ass.: Lucherini

Arbitri: Marta Mesiano – Eleonora Candeloro

UN PULLMAN PER TRIESTE - In occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 che avrà luogo al PalaTrieste domenica 18 febbraio alle ore 11.00, la società metterà a disposizione gratuitamente pullman e biglietti per vivere insieme la sfida e spingere le Black Angels. Per info e prenotazioni contattare questo numero: 3464068628 - Giuseppe. Il club raccomanda di mettersi in contatto anche se si pensa di viaggiare con mezzi propri ma si è ancora sprovvisti del biglietto.