Volley A2 femminile, la Bartoccini continua a non sbagliare un colpo: 3-0 a Montecchio

La musica è sempre la stessa. La Bartoccini Fortinfissi Perugia trionfa ancora nella seconda giornata di Pool promozione e lo fa espugnando in tre set il PalaFerroli, tana della Ipag S.lle Ramonda Montecchio. 20-25, 16-25 e 22-25 i parziali dei tre set. Perugia domina nei primi due, mentre nel terzo le venete di coach Buonavita provano in tutti i modi a tenere testa alle Black Angels che trovano lo stesso l’allungo finale per chiudere alla svelta la contesa. Quello di domenica 4 febbraio è stato un match giocato soprattutto sulla sfida dai 9 metri. Infatti dal tabellino arriva un buon numero di ace da una parte e dall’altra: 6 per le venete e 8 per le umbre, a fronte però di 12 errori per Montecchio e 7 per Perugia. Bene la ricezione (Sirressi MVP) e l’efficienza in attacco con Traballi (14) e Cogliandro (11) in doppia cifra (10). Ottimi gli ingressi in battuta dell’inossidabile Messaggi, ma la squadra continua a convincere e a riportare tre punti, cosa più importante di tutto. Le Black Angels raggiungono quota 55 punti, mentre Macerata va k.o. anche con Talmassons (0-3) e si stacca in maniera considerevole per la lotta al primo posto. Busto Arsizio tiene invece la seconda posizione (a meno 6 da Perugia) vincendo con Mondovì per 3 a 1. Prossimo impegno sabato 10 febbraio al Palabarton contro Cremona.

CRONACA

La Bartoccini Fortinfissi parte con un muro di Cogliandro e un ace di Kosareva (1-2). Traballi sigla poi il quarto punto, Montano il quinto (2-5). Un mani out di Kosareva e un muro di Ricci segnano il +5 (3-8). Primo time out per Montecchio. Ace di Cogliandro ed è 4 a 10. Si arriva a metà parziale con il punteggio di 7-13 per Perugia. Doppio ace consecutivo per Montecchio con Botezat (10-14). Provano a destarsi le padrone di casa. La Ipag prova a rifarsi sotto sul 16-19, ma il muro di Ricci ristabilisce il +4. Dentro Messaggi per la battuta e trova subito il punto diretto dai 9 metri (18-23). Il set point arriva grazie a Traballi, poi chiude un errore di Arciprete. 20-25.

Traballi inaugura il secondo set dopo un lungo scambio e Montano apre subito un break. Attacco fuori di Traballi e parità sul 3-3, ma la numero 2 si riscatta subito con un block out. Vantaggio Montecchio con una pipe di Mangani (5-4). Si viaggia sul filo dell’equilibrio, ma Perugia dà la sensazione di essere in controllo. Time out chiamato da Buonavita sul 5-8 per la Bartoccini. Altro ace di Cogliandro (6-10). Mangani spara a rete un attacco, poi dai 9 metri Cogliandro si ripete ancora per il 6-12. Perugia gioca da dio e riprende il largo. Doppio ace di Arciprete per il 16-19, Montecchio prova a rifarsi sotto in una situazione identica a quella del primo parziale. Perugia non si fa intimorire e torna a macinare punti. Ennesimo ace di Cogliandro (16-21), poi il set point arriva grazie a un muro di Kosareva. Chiude un errore di Bellia. 16-25 per le Black Angels.

Montecchio parte meglio nella terza frazione di gioco (2-0). Perugia con tranquillità pareggia sempre grazie alla battuta: ace di Traballi e 5 pari. Muro di Kosareva, la Bartoccini è di nuovo avanti (6-7). Tanti errori al servizio per Montecchio e Traballi trova il break per il 9-11. Muro di Botezat e la sfida torna in equilibrio (11-11). Ace di Carraro e Montecchio rimette il muso avanti (12-11). Punto dalla battuta di Mangani e Montecchio fa 16-15. C’è grande equilibrio. Muro di Bartolini e controsorpasso Perugia (16-17). Pallonetto di Kosareva e +2 per le Black Angels. Attacco out delle venete e siamo sul 16-19 come nei precedenti due set. Time out chiamato da Buonavita. Bellia va a segno e la Ipag torna a contatto sul 19-20. Tocco del muro di Perugia e Montecchio trova il 20 pari. Stavolta è Giovi a fermare il gioco. Si torna in campo e le venete sbagliano il servizio. Battuta insidiosa di Messaggi e Cogliandro va a segno con una slash (20-22). Buonavita chiama un altro time out. Break per le perugine con Traballi, poi il match point arriva con un punto diretto di Messaggi (20-24). A chiudere la sfida è Montano con un mani fuori. 22-25. Perugia doma anche la Ipag S.lle Ramonda Montecchio per 0 a 3.

INTERVISTE

Glenda Messaggi, opposto della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Si entra e si prova a dare una mano alla squadra come si può. Io lavoro tanto sulla battuta e fa piacere entrare e dare il proprio contributo anche se per pochi punti. Pensare una palla alla volta e non mollare mai è quel quid in più che ci fa raggiungere il risultato. Cerchiamo di non far cadere mai un pallone e di resistere sempre. Cremona? È una bella squadra con ottime altezze e giocatrici esperte e di categoria. Hanno un opposto molto forte. Servirà tanta energia e concentrazione per arrivare cariche a questa partita”.

Asia Cogliandro, centrale della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Sono state settimane impegnative, ma grazie al lavoro di squadra raccogliamo i frutti la domenica. Sono contenta di queste mie prestazioni, ma il merito è della squadra. Senza le mie compagne non sarebbe possibile tutto ciò. Adesso ci prepariamo per Cremona, ci aspettiamo un avversario particolarmente combattivo. Noi continueremo a lavorare duro per dare spettacolo”.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 0-3

Set: 20-25, 16-25, 22-25

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi 2, Traballi 14, Cogliandro 11, Montano 7, Bartolini 7, Ricci 1, Kosareva 9, Sirressi (L1). N.e.: Viscioni, Braida, Atamah, Pappalardo, Lillacci, Turini (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Gueli, Mangani 6, Caruso 6, Botezat 10, Arciprete 10, Bellia 11, Gabrielli, Pandolfi, Malvicini, Napodano (L). N.e.: Mazzon. All.: Buonavita. Ass.: Cella

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano – Fabio Bassan

MONTECCHIO: b.s. 12 ace 6, ric. pos. 38 %, ric. prf. 27 %, att. 21 %, muri 4

PERUGIA: b.s. 7 ace 8, ric. pos. 38 %, ric. prf. 15 %, att. 50 %, muri 6

MVP: Sirressi (Bartoccini Fortinfissi Perugia)