Volley, domani scatta il “Block Devils Day”: presentazioni ufficiali della squadra a stampa, tifosi e sponsor

Domani scatta il “Block Devils Day”, la giornata delle presentazioni ufficiali della squadra a stampa, tifosi e sponsor. Dal 27 settembre via alla possibilità di acquisto dei biglietti per la prima stagionale in Superlega degli uomini di coach Anastasi.

Domani lunedì 26 settembre alza il velo la società bianconera con il primo appuntamento nel pomeriggio alle ore 18 quando il “centro del mondo” del popolo bianconero sarà la showroom di Autocentri Giustozzi, in via Settevalli a Perugia, dove è in programma la ormai consuetudinaria “Conferenza dei Tifosi” con la squadra che sarà accolta nelle sale dello storico partner bianconero dagli organi di informazione e dai supporters perugini.

A seguire, con inizio alle ore 20:30, squadra, staff e dirigenti si recheranno verso un altro appuntamento ormai standard del precampionato, la cena di gala con gli sponsor ed i partner societari nella splendida location del ristorante “Il Vizio” presso il Best Western Hotel Quattrotorri in Via Corcianese a Perugia, occasione nella quale vecchi e nuovi Block Devils avranno l’opportunità di fare la conoscenza di chi, con il proprio contributo e la propria passione, porta in alto la pallavolo maschile perugina. E dove tante saranno le sorprese in cantiere…

Per il primo incontro casalingo di campionato dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton, domenica 2 ottobre alle ore 15:30, la Vero Volley Monza, match valido per la prima giornata.

La prevendita, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), parte martedì 27 settembre 2022 a partire dalle ore 12:00 con la società bianconera che ricorda che nel frattempo è ancora aperta ed attiva anche la campagna abbonamenti con possibilità di acquisto sia online che nei punti vendita vivaticket.

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Monza (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

CURVA SAN MARCO

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

CURVA BLOCK DEVILS

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00