Basket, serie B play-off: esce la Valdiceppo ma è grande festa per una stagione d'oro. L'assessore: "Orgogliosi di voi"

Finisce qui la stagione della Sicoma Valdiceppo che milita campionato di serie B interregionale di basket maschile. La squadra perugina, che ha stupito tutti nella fase regolare del torneo con il quarto posto nel girone laziale, si è arresa per 73-75 a Matelica, una delle favorite per la promozione. Nonostante il risultato negativo, i "lupi" hanno dimostrato di poter competere ad alto livello e di non avere nulla da perdere in questa seconda fase.

Rammarico per il risultato ma grande festa al Ponte per una salvezzq raggiunta così in anticipo che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, alla presenza tra gli altri del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, dell’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e del consigliere Paolo Befani.

“È stata una bellissima giornata di sport - commenta l’assessore Pastorelli - una di quelle che ormai la Valdiceppo ci ha abituato a vivere. Vedere il pubblico gremire la tribuna dedicata alla memoria di Luca Palmerini, simbolo della pallacanestro perugina e ponteggiana in particolare, è stato motivo di emozione e una soddisfazione per la nostra Amministrazione che ha fortemente creduto in questa iniziativa. E’ arrivata una sconfitta in extremis contro Matelica, ma il risultato passa in secondo piano al cospetto della splendida stagione disputata dai ragazzi di Filippetti capaci di mettere al sicuro la salvezza con largo anticipo” ha concluso Pastorelli.