Pallavolo: atleti positivi tra le fila della Gas Sales Bluenergy Piacenza, rinviata la gara contro la Sir Safety Conad Perugia

Era in programma domani, alle 18, l'anticipo dell’undicesima di ritorno per Nikola Grbic ed i suoi ragazzi che avrebbero dovuto ospitare a Pian di Massiano la formazione emiliana dell’ex Russell e guidata in panchina da Lorenzo Bernardi.

La Sir Safety Conad Perugia comunica che, su disposizione della Lega Pallavolo Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi la partita di domani contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza causa positività al covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite.