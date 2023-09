Al via la nuova stagione del Centro sportivo italiano di Perugia: tutte le novità dell’anno. "Corsi anche per dirigenti"

Lo sport unisce e il Centro sportivo italiano di Perugia riunisce la comunità cittadina con l’inizio della nuova stagione sportiva. Fra calcio a 7, calcio a 5 femminile e maschile, pallacanestro, pallavolo giovanile e pallavolo open, si preannuncia una stagione entusiasmante. Al Teatro della Filarmonica di Corciano, sabato 9 settembre, si è tenuta la presentazione delle attività 2023-2024, insieme alle premiazioni dei tornei primaverili della passata stagione.

Ad aprire la cerimonia le immagini delle finali nazionali svoltesi in Umbria lo scorso luglio e le parole della vice presidente vicaria, Emanuela Papadia, che ha ringraziato tutti per la presenza alla serata: “Abbiamo concluso la stagione con le bellissime giornate delle Finali Nazionali, un evento riuscitissimo sotto tutti i punti di vista. Siamo qui anche per lanciare la nuova stagione: oltre ai tornei storici, in cantiere molte iniziative per coinvolgere sempre di più le società sportive e gli atleti nel mondo CSI. Anche alla luce della riforma del settore sportivo abbiamo tutti bisogno di nuove figure dirigenziali che possano sostenere al meglio la missione del Centro Sportivo, che ha come dovere morale quello di crescere le donne e gli uomini del futuro”. Nel corso della serata sono stati infatti annunciati corsi sia per dirigenti che per arbitri Under 18.

Il direttore dell’attività sportiva, Claudio Banditelli, ha aggiunto: “Sono diversi anni che ci confermiamo nei numeri, anzi siamo cresciuti. Siamo stati definiti un’eccellenza come Comitato per l’attività che proponiamo. In vista della stagione sportiva che sta iniziando abbiamo nuove proposte per i nostri affiliati, non solo campionati ma anche attività che vanno incontro alle società sportive”.

Uno degli eventi dell’anno riguarda i più giovani, vero fiore all’occhiello dell’associazione arancioblu: l’organizzazione di un campionato Under 13 di pallavolo che, visto il successo riscontrato nella prima edizione, verrà riproposto anche per la prossima stagione.

Numerose le Istituzioni presenti alla serata, fra cui la consigliera provinciale di Perugia Erika Borghesi, Maria Rosi, referente Scuola Comitato Italiano Paralimpico Regionale Umbria, Avogadro Trabalza, componente del consiglio di presidenza CSI Foligno, e Paolo Scarponi, colonna portante del CSI.

A premiare gli atleti più meritevoli anche l’assessore allo Sport del Comune di Corciano, Francesco Cocilovo, che ha evidenziato: “Lo Sport è un diritto per tutti e l’amministrazione comunale di Corciano, che da sempre ha a cuore il tema sportivo, avrà ancora più accortezza e cura per aumentare spazi e servizi per i propri cittadini”.





Tutti i Campioni primaverili:

Calcio a 7 - Sentinelle del Mattino C7

Calcio a 5 femminile - girone Gold - AC Taddeo

Calcio a 5 femminile - girone Silver - Le Filippine

Calcio a 5 maschile - Pieve di Campo C5

Pallacanestro - Vincente Play Off - Orto Boys

Pallavolo Top Junior - Primo classificato - Sigillo Volley

Pallavolo Ragazze - Petrignano Volley

Pallavolo Under 16 - Primo classificato - UVA Deruta

Pallavolo Under 14 - Volley Umbertide

Pallavolo Under 13 - Asd Nuova Trasimeno Volley

Pallavolo Under 12 - Cab Psm Perugia Volley Team Rossa