Judo Kodokan Spello, tre vittorie al Torneo città di Chiaravalle

Straordinario risultato per il Judo Kodokan Spello dei Maestri Giulio e Giuseppe Famà al Trofeo Città di Chiaravalle. Sono tre le vittorie in altrettante categorie per i giovani allievi.

Prima posizione per Alessandro Agostinelli, esordienti A, nella cat. 45 chilogrammi, primo posto anche per gli esordienti B Alice Della Vedova, categoria 63 chilogrammi, ed Edoardo Gigliotti, categoria 66 chilogrammi.

Nella foto la premiazione dei judoka spellani accompagnati dall’allenatore Cristiano Damiani.