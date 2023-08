I PROTAGONISTI I futuri talenti dell'Atletica per la Nazionale saranno selezionati da 4 allenatori umbri: la scuola perugina sugli scudi

La ricerca di futuri talenti grezzi, da fa diventare diamanti puri, nel campo dell'atletica nazionale passerà anche per quattro tecnici umbri selezionali dalla Fidal e inseriti nell'elenco del progetto "Talento": si tratta dei perugini Luigi Esposito (osservatore) dell’Atletica Arcs Perugia e Sauro Mencaroni dell’Atletica Capanne, dello spoletino Giacomo Befani e del folignate Luca Gentili.

“Formuliamo le nostre più sincere congratulazioni – ha sottolineato l’assessore allo sport Clara Pastorelli – a tutti e quattro i tecnici umbri, ed in particolare ai due rappresentanti delle storiche società perugine Arcs e Capanne, per questa prestigiosa nomina che conferma la qualità del lavoro svolto nella nostra regione nella disciplina dell’atletica leggera. L’Atletica Arcs e l’Atletica Capanne rappresentano due assolute eccellenze che stanno emergendo anche a livello nazionale grazie ai risultati ottenuti dagli atleti provenienti dal settore giovanile. Risultati che sono frutto del talento e del lavoro sul campo dei ragazzi e delle ragazze ma anche della preziosa guida di tecnici preparati come Luigi Esposito e Sauro Mencaroni. A loro ed ai colleghi Befani e Gentili un augurio di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Perugia”.