Ferrari Challenge Europa, ancora un doppio podio a Valencia per i portacolori della CDP Manuela Gostner e Max Mugelli

E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura 2023 della CDP nel Ferrari Challenge Europa. Dopo i due podi del sabato (terzo posto per Max Mugelli e secondo posto per Manuela Gostner) la sfida domenicale ha fatto registrare il primo successo della stagione con l’altoatesina Manuela Gostner, in gara con i colori della concessionaria umbra, che nella finale della Coppa Shell conquistava una bella vittoria partendo dalla pole position, riuscendo a tenere dietro il diretto rivale che precedeva al traguardo di soli due decimi. Podio anche per il toscano Max Mugelli, in gara nel Trofeo Pirelli, che dopo il terzo posto del sabato riusciva a conquistare il secondo gradino del podio al termine di una gara sempre all’attacco dove distanziava di misura tutti gli inseguitori. Ora il monomarca Ferrari osserverà un mese di pausa per tornare in pista proprio in Italia, il 23 aprile sul circuito di Misano per il secondo appuntamento del campionato continentale dove i piloti della CDP puntano a ripetere le eccellenti prestazioni viste in Spagna.