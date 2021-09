Serie D, Tiferno-Lornano Badesse: tanti errori e gli ospiti portano via un punto

TIFERNO LERCHI: Guerri, Bux, Avellini (Sensi), Tersini, Gorini, Gomes, Bagnolo (Ruggeri), Bruschi (Coulibaly), Dorato (Mercuri), Calderini, Benedetti. (A disposizione: Aluigi, Ferri, Brunetti, Giustini, Battellini). Allenatore: Machi

LORNANO BADESSE: Siliberto, Bonechi, Paparusso, Chiti (Magnano), Manganelli, Schiaroli, Diarrassouba (Corsi), Andreoli (Buono), Cecconi Giacomo, Ranelli, Gozzerini. (A disposizione: Conti, Scali, Cappelli, Di Blasio, Discepolo, Cecconi Jacopo). Allenatore: Gennaioli

ARBITRO: Valerio Bocchini di Roma 1 (Assistenti: Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido e Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia)

RETI: 2' pt Gorini (T), 37' pt Schiaroli (L)

NOTE: al 40' pt Calderini sbaglia un rigore. Espulso al 41' pt Gozzerini. Ammoniti: Andreoli, Ranelli, Siliberto, Buono, Benedetti, Sensi

Il Tiferno sbaglia, il Lornano ringrazia. Nella partita inaugurale, la squadra di MAchi non va oltre l'1-1 in casa contro il Lornano Badesse in una gara che, per quanto costruito, avrebbe meritato di vincere a mani basse. Sono stati troppi, però, gli errori commessi dai padroni di casa, in spacila modo quando sul finire di primo tempo Calderini si è fatto parare un calcio di rigore da Siliberto. Non è bastata neanche la superiorità numerica per siglare il sorpasso. Due minuti dal fischio d'inizio e il Tiferno inizia come meglio non poteva la partita. Punizione dal limite di Gorini e vantaggio. Il Lornano non ci sta e con calma si costruisce il pareggio, che arriva poco dopo la mezz'ora. Ccross di Andreoli, di testa Schiaroli devia in rete. Poi, l'occasione ghiotta per portarsi di nuovo avanti. Bruschi viene atterrato da Adnreoli in area, l'arbitro indica il dischetto di rigore. Dagli undici metri va Calderini che si fa ipnotizzare da Siliberto. Non bastando il rigore, Gozzer