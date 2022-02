Serie D: nel recupero il Foligno si fa agguantare dall'Unipomezia sul 2-2

UNIPOMEZIA: Siani, Lo Schiavo, Cruciani, De Julis, Ilari, Bramati, Lupi (Tozzi), Modesti (Di Battista), Suffer, Squerzanti (Afonso), Valle (Ranceski). (A disposizione: Spadini, Afonso, Di Battista, Mancini, N’Jiki, Odero, Ranceski, Schiavella, Tozzi). Allenatore: Centioni

FOLIGNO: Falzano, Dell’Orso, Caruso, Chiavazzo, Savarise, Rossi, Valentini (Amadio), Oliva (Tetteh), Ciganda (Miccio), Settimi (Metelli), Orlandi. (A disposizione: Gil, Vespa, Cirone, Said, Tetteh, Cicatiello, Amadio, Miccio, Metelli). Allenatore: Tizzoni

ARBITRO: Iacopetti di Pistoia

RETI: 30’pt Ciganda, 45’pt Orlandi, 35’st Tozzi, 38’st Ranceski

Il Foligno fa la voce grossa nella trasferta in casa dell'Unipomezia, ma viene rimontato nel secondo tempo con la gara a terminare sul 2-2. Ottima la prima frazione di gioco dei falchetti, con la squadra di mister Monaco capace di andare sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ciganda, palla recuperata su un difensore e conclusione vincente, e alla rete di Orlandi arrivata sul finire di primo tempo, con l'attaccante ospite bravo a ribadire in rete una corta respinte del portiere avversario. Nella ripresa, il Foligno sembra controllare il match fino ai tre minuti di blackout che costano i tre punti. Prima Tozzi accorcia per l'Unipomezia. Tre minuti dopo, è il neo entrato Ranceski a griffare il pareggio. I padroni di casa continuano a spingere ma la gara termina 2-2. Un punto che muove la classifica per il Foligno nel girone E di Serie D.