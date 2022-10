Serie D: Gorini all'ultimo respiro e il Città di Castello sale terzo in classifica nel girone E

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Brunetti, Tersini; Mosti (Sylla), Massai, Gorini, Grassi, Pupo Posada (Pauselli), Calderini, Doratiotto (Meneses). Allenatore: Alessandria

LIVORNO: Fogli, Fancelli, Russo, Karkalis, Zanolla, Cretella (Apolloni), Luci, Belli, F. Neri (Vantaggiato), Rodriguez (Lucarelli), Lo Faso (Rossi). Allenatore: Collacchioni

ARBITRO: Arnaut di Padova

RETI: 19' pt Lo Faso (L), 32' st Menenes (C), 50' st Gorini (C)

Rimonta nel finale per il Città di Castello, che supera per 2-1 il Livorno e sale terzo in classifica nel girone E di Serie D. Gli uomini di mister Alessandria hanno creduto nella vittoria fino alla fine, arrivata con due gol in rimonta negli ultimi minuti di gara. Gli ospiti partono forte con Lo Faso, che prima si divora un gol a porta vuota e poi firma il vantaggio in contropiede servito da Cretella. Poco prima dell'intervallo, rigore assegnato ai padroni di casa con Calderini che spara alto sprecando l'occasione del pareggio. Nella ripresa, Menenes dopo la mezz'ora trova la rete per il pareggio. Finale incandescente, con un'espulsione per parte (Sylla e Apolloni) e Gorini che in piena zona Cesarini fa esultare i padroni di casa grazie a una conclusione precisa da fuori area. Città di Castello terzo a cinque punti di distanza dall'Arezzo capolista.