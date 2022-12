Serie D e Promozione: i risultati negli anticipi del sabato

Quattro le gare in programma oggi, tre in Serie D e una nel girone A di Promozione, per quanto riguarda gli anticipi delle squadre umbre impegnate nei diversi campionati. Vittoria di misura e ultimo posto abbandonato per l'Orvietana, che al "Muzi" grazie a un gol di Mignani liquida la pratica Livorno. Pareggi, invece, per Trestina e Città di Castello, rispettivamente contro Arezzo e Terranuova. In Promozione, nel girone A poker del Padule San Marco al Selci Nardi. Ecco risultati e marcatori.

SERIE D, GIRONE E:

Orvietana-Livorno 1-0: 20' st Mignani

Sporting Trestina-Arezzo 1-1: 9' pt Gucci (A), 41' st Brevi (T)

Terranuova-Città di Castello 2-2: 7' pt Doratiotto (C), 37' pt (rig.) Vezzi (T), 28' st (rig.) Calderini (C), 37' st Vezzi (T)

Classifica: (* una gara in meno)

Pianese 35*

Arezzo 31

Poggibonsi 29*

Flaminia 28

Follonica Gavorrano 27*

Livorno 25

Città di Castello 24

Seravezza 20

Ponsacco 19

Sporting Trestina 18

Sangiovannese 18

Ghiviborgo 18

Ostia Mare 18

Grosseto 18

Tau Altopascio 17

Montespaccato 15

Orvietana 13

Terranuova 11

PROMOZIONE; GIRONE A:

Padule San Marco-Selci Nardi 4-2: 21' pt Selvaggi (S), 43' pt e 5' st N. Battistelli (P), 12' st Calzuola (P), 20' st Benedetti (S), 31' st Calzuola (P)