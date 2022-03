Promozione: pari e un punto a testa tra Superga e Vis Foligno

SUPERGA 48: Sabatini, Cofanelli, Porzi, Gramaccioni, Proietti, Cavadenti, Moretti (Tiburzi) Lilli, Fedeli, Balzamo (Capoccia), Cardarelli (Nika). Allenatore: Loretoni

VIS FOLIGNO: Moroncini, Ziarelli, Barbini, Tazza (Poli), Galligari, Di Rocco, Iachettini, Balducci, Gradassi (Orlandi), Baglioni, Maggiolini (Korriku). Allenatore: Rossi

ARBITRO: Ahmed Chafiqi di Terni

RETI: 19’pt Cardarelli, 37’st Barbini

Un gol per tempo, ed è 1-1 tra Superga e Vis Foligno. Un punto che fa muovere la classifica di entrambe le squadre, con gli ospiti a centro classifica e i padroni di casa che mettono la testa fuori dalla zona playout. Nella prima frazione, intorno al ventesimo minuto Cardarelli riceve in area da Balzamo e spinge in rete il vantaggio dei locali. Nella ripresa, quando la vittoria sembra concretizzarsi, ecco la giocata di Barbini a pochi minuti dalla fine che ristabilisce la parità in campo. Al fischio finale è 1-1.