Promozione: scatto salvezza del Todi nel recupero con la C4

Squadra in casa Todi

TODI: Presciuttini, Pascucci, Ramadani, Libong, Manni, Donfack, Palasanu, Scassini, Antonelli, Omgba Manga, Moscatelli. (A disposizione: Beati, Trequattrini, Lepri, Nocera, Banelli, Ambrogi, Fabrizi, Farina, Nonni). Allenatore: Introppico

C4: Rospetti, Ballerini (Kica), Piantoni, Casciola, Agostini, Fornetti, Battistelli, Fattorini, Bonci, Rosi, Cavitolo. (A disposizione: Pallotta, Kica, Matarazzi, Santoni, Paffarini, Castellani, Giabbecucci, Kola). Allenatore: Bicerna

ARBITRO: Bonifazi di Terni

RETI: 31’ pt Manni (T), 24’ st rig. Cavitolo (C), 49’ st Lepri (T)

Scatto salvezza del Todi contro la C4 nel recupero di giornata. Un 2-1 che consente ai padroni di casa di avanzare nella zona calda di classifica e raggiungere a quota 34 punti la Superga 48, scavalcando così tre squadre in un colpo solo. Si interrompe, invece, la serie positiva per la vincitrice del girone B di Promozione. Dopo la mezz'ora di gioco, Todi avanti grazie alla punizione calciata da Manni. Nella ripresa, la C4 trova il pareggio grazie a un rigore finalizzato da Cavitolo, ma in piena zona Cesarini il guizzo di Lepri regala tre punti importanti ai suoi.