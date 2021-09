Promozione: i risultati negli altri anticipi

La Pietralunghese supera in casa il Marra San Feliciano. Pareggio tra Montecastello Vibio e Viole

Una vittoria e un pareggio negli altri anticipi giocati il sabato in Promozione. La Pietralunghese trascinata dai gol di Duranti e Fabbri ha superato in casa il Marra San Feliciano. A Lesandrelli risponde Reitano nel pareggio per uno a uno tra Montecastello Vibio e Viole. Ecco i tabellini dei due anticipi

PIETRALUNGHESE-MARRA SAN FELICIANO 2-1:



PIETRALUNGHESE: Mischianti, Nicoletti (Ceccarini), Fumaria, Provincia, Ferranti, Eramo, Gaggioli, Bantango, G. Pedini (R. Pedini), Duranti (Bellucci), Fabbri. (A disposizione: Mosca, Capannelli, F. Bagiacchi, Farias, Bani, D. Bagiacchi). Allenatore: Tassi.

MARRA SAN FELICIANO: Farinelli, Ragni, Miccio, Corradini, Mancini (S. Bartoccini), Maccherani (Brizioli), Gragnani, Minelli, S. Fuscagni, Sorella (J. Bartoccini, Canestri), F. Fuscagni (Cocchini). (A disposizione: Magrini, Siena). Allenatore: Tempesta.

ARBITRO: Mykhaylo Nykolyn Gubbio (Assistenti: Gianluca Innocenzi ed Emiliano Ravanelli di Foligno)



RETI: 40' pt Duranti (P), 5' st Fabbri (P), 24' st (rig.) S. Bartoccini (M)

MONTECASTELLO VIBIO-VIOLE 1-1:



MONTECASTELLO VIBIO: Palombi, Ercolani, Tenolli, Marrano, Baldoni, Porzi, Maugeri, Lesandrelli, Gammaidoni, Mazzocchini (Antognoni), El Abidi (Bravi). (A disposizione: Orazi, Bellini, D.Morelli, Marietti, Arcioni, L.Morelli). Allenatore: Acciarresi.



VIOLE: Campana, Rinaldi, Renzini (Licastro), Fioretti, Teatro, Fronduti, Bacaro (Passeri), Hoti, Reitano (Lahmidi), Di Muro (D’Onofrio), Pica (Zea). (A disposizione: Busciantella, Fefe, Trabalza, Battistelli). Allenatore: Buffa



ARBITRO: Marco Apuzzo Terni (Assistenti: Diletta Roccaforte e Stefano Della Botte di Perugia)



RETI: 25’ pt Lesandrelli (M), 46’pt Reitano (V).