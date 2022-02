Promozione: nell'anticipo Todi e Superga 48 non si fanno male

TODI: Presciuttini, Farina Coletti, Scassini (Manni), Fabrizi, Trequattrini, Antonelli (Ambrogi R.), Libono Jean, Nonni, Omgba Manga (Salterini), Banelli. (A disposizione: Beati, Ambrogi A., Moscatelli, Nocera, Di Giammaria, Faloci). Allenatore: Gramaccia

SUPERGA 48: Sabatini F., Cofanelli, Settimi, Gramaccioni A. (Gramaccioni F.), Proietti, Parmegiani, Radici, Lilli (Cavadenti L.), Porzi (Sabatini L.), Balzamo (Fedeli), Cardarelli (Msahel). (A disposizione: Di Cicco Pucci, Tiburzi, Capitani A., Locci). Allenatore: Loretoni

ARBITRO: Apuzzo di Terni

La posta in palio era alta, e allora tra Todi e Superga ne viene fuori un pareggio a reti bianche. Le due squadre, così, guadagnano un punto a testa in ottica salvezza, con gli ospiti in zona playout e i padroni di casa ora a più tre sugli stessi. Le occasioni nel primo tempo non tardano ad arrivare, ma gli estremi difensori e le difese si sono fatte trovare pronte. Nella ripresa il Todi ci ha provato, ma Sabatini salva il risultato per gli ospiti. Finisce 0-0.