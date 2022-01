Promozione: la C4 piazza il super colpo Alessio Campagnacci

Un'Epifania tutta da godere in casa C4. La società capolista del girone B di Promozione è riuscita a piazzare un super colpo di mercato, assicurandosi i talenti dell'esperto attaccante Alessio Campagnacci. Dopo aver rescisso il contratto a dicembre con l'Angelana, Campagnacci ha deciso di scendere di categoria per centrare la promozione con la prima della classe nel girone B, che ha dominato sin qui la propria classifica. Con Campagnacci la C4 acquista ancora più qualità e pericolosità in un reparto offensivo che comunque ha schiantato le difese avversarie incontrate fino adesso in campionato. L'ottimo score sin qui maturato dalla squadra di Bicerna, unite alla programmazione e agli obiettivi societari, hanno convinto Campagnacci a scegliere la C4 nonostante la forte concorrenza vista la caratura del giocatore.

Classe '87, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Julia Spello, Campagnacci ha militato in tante formazioni di Serie B, Lega Pro e Serie D. Tra queste vanno sicuramente ricordate Perugia, Reggina, Siena e Benevento, dove proprio con quest'ultima nella stagione 2015-2016 ha centrato una storica promozione in Serie B.

Campagnacci sarà a disposizione di mister Bicerna il 23 gennaio, quando il campionato riprenderà con la C4 pronta a ospitare l'Athletic Club Bastia nella seconda giornata di ritorno.