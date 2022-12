Promozione: il Pierantonio continua a vincere, 3-0 alla Vis Nuova Alba

Squadra in casa

Pierantonio

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Moyano, Gaggioli, Bei, Sannipoli, Salis Michael, Polidori, Cambiotti, Salis Yuri Cesarini, Paluka, Tangorra. Allenatore: Bruni

VIS NUOVA ALBA: Farinelli, Tomassoni, Fagioli, Casciola, Berretta, Binaglia, Baiocco, Lakhdar, Bocciarelli, Fanini, Bagnetti. Allenatore: Giacchetti

ARBITRO: Aloi di Gubbio

RETI: 6'pt (rig.) Gaggioli, 25'st e 37'st Salis Yuri

Vince ancora il Pierantonio, che in attesa delle altre partite scappa a più dieci sulle inseguitrici nel girone a di Promozione. La squadra di mister Bruni si è imposta nell'anticipo di giornata contro la Vis Nuova Alba, in un 3-0 maturato con le reti tra il primo e il secondo tempo. Dopo appena sei minuti, Gaggiotti dal dischetto sblocca la contesa superando Farinelli. La Vis Nuova Alba ci prova ma nella ripresa si scatena Yuri Salis, che con una doppietta chiude il discorso partita. Padroni di casa sempre primi in classifica, ospiti ancora fanalino di coda del girone.