Promozione: i risultati nella decima giornata del girone B

Dopo l'anticipo di ieri con la vittoria della Vis Foligno sull'Athletic Bastia, si sono disputate oggi le altre gare della decima giornata nel girone B di Promozione. Vittorie per Spoleto (sei gol al Bevagna) e Clitunno, che è riuscita a portare a casa tre punti su un campo difficile come quello di Campitello. Colpo esterno per il Terni Fc in casa della Ducato grazie al gol decisivo di Gentileschi. Nelle retrovie, pareggio nel derby ternano tra lo Sporting Terni e il Real Avigliano. Ecco risultati finali e marcatori.

Vis Foligno-Athletic Bastia 2-1: 37' pt Fedeli (V), 8' st Iachettini (V), 38' st Ragusa (A)

Amerina-Guardea 0-2: 36' st Menghinelli, 43' st Regoli

Bastia-Todi 3-1: 31' pt (rig.) Del Prete (B), 35' pt Santucci (B), 2' st Scassini (T), 9' st Santucci (B)

Campitello-Clitunno 2-3: 20' pt Boraschini, 25' pt (rig.) Rosi, 29' pt (aut.) Grifoni, 33' pt Mazzoni (CA), 47' pt Bernardini (CA)

Ducato-Terni Fc 0-1: 4' pt Gentileschi

Spoleto-Bevagna 6-0: 2' pt Zuppardo, 25' pt , 45' pt e 38' st Leone, 4' st e 34' st Kola

Sporting Terni-Real Avigliano 2-2: 3' pt Carletti (S), 21' pt Lo. Sensini (R), 31' pt Falocco (S), 19'st Corrado (R)

Superga 48-San Venanzo 0-4: 23' pt e 4' st P. Leonardi, 40' pt Agostini, 20' st (aut.) Santi

Turno di riposo: Amc 98



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Spoleto 24

Clitunno 23

Vis Foligno 19

Ducato 18

Terni Fc 18*

San Venanzo 16*

Amc 98 14*

Guardea 14

Bastia 12*

Superga 48 11

Campitello 10*

Amerina 9*

Athletic Bastia 8*

Real Avigliano 7

Bevagna 6*

Todi 5*

Sporting Terni 5*